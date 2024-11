Z potopenej lode v Egypte zachránili 3 osoby a vytiahli 4 mŕtve telá

Káhira 26. novembra (TASR) - Z výletnej lode, ktorá sa v pondelok prevrátila pri egyptskom pobreží, sa v utorok podarilo zachrániť dvoch Belgičanov a jedného Egypťana. Úrady vyzdvihli aj štyri telá bližšie neidentifikovaných obetí. Záchranné tímy pátrajú po zvyšných 9 nezvestných osobách, uviedol guvernér provincie Červené more Amr Hanafí. Na lodi sa podľa slovenskej diplomacie nachádzali aj traja Slováci. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Loď Sea Story s 31 turistami a 13 členmi posádky na palube sa 25. novembra prevrátila neďaleko útesu Satája. Potopila sa v priebehu piatich až siedmich minút pre vysoké vlny a silný vietor, čo následne viedlo aj k uzavretiu námornej dopravy. Doposiaľ sa podarilo zachrániť 31 osôb.



Hanafí informoval, že loď prešla poslednou bezpečnostnou kontrolou v marci 2024 a nemala žiadne technické problémy. Od úradu pre námornú bezpečnosť dostala ročné bezpečnostné osvedčenie, píše Reuters.



Loď Sea Story začala šesťdňovú plavbu v nedeľu v Port Ghalib a do Hurgady mala doraziť v piatok 29. novembra. Plavidlo z roku 2022 meria 44 metrov, má 18 kajút pre dve osoby a využíva sa na potápačské výlety v Červenom mori.



V roku 2024 ide už o druhú loď, ktorá sa potopila v tejto oblasti. Predchádzajúci incident sa odohral v júni, keď iné plavidlo vážne poškodili silné vlny. Táto nehoda sa zaobišla bez obetí.



Červené more, ktoré je známe svojimi koralovými útesmi a morským životom, je hlavným centrom egyptského cestovného ruchu. Oblasť zohráva kľúčovú úlohu aj v hospodárstve krajiny.