Z potopenej lode v Egypte zachránili ďalších 5 osôb

Káhira 27. novembra (TASR) - Ďalších päť ľudí sa v utorok podarilo zachrániť v Červenom mori po pondelňajšom potopení výletnej lode, ku ktorému došlo neďaleko egyptského pobrežia. Oznámili to miestni záchranári. Z mora vytiahli aj štyri bezvládne telá dosiaľ neidentifikovaných obetí. Nezvestných naďalej zostáva sedem ľudí, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Celkový počet zachránených osôb stúpol na 33, pričom len v utorok sa podarilo zachrániť dvoch Belgičanov, jedného Švajčiara, jedného Fína a jedného Egypťana, priblížil guvernér provincie Červené more Amr Hanafí. "Záchranné operácie pokračujú... okrem viacerých potápačov sa zapája aj vojenský vrtuľník a fregata," dodal.



Do nemocnice v egyptskom letovisku Marsá Alam bolo podľa miestneho nemenovaného predstaviteľa v pondelok nakrátko z potopenej lode prijatých šesť zahraničných turistov (dvaja Nemci, dvaja Briti, Španiel a Švajčiar), a traja Egypťania s ľahkými poraneniami.



Kancelária guvernéra uviedla, že na palube lode sa nachádzali turisti z Belgicka, Británie, Číny, Fínska, Nemecka, Írska, Slovenska, Poľska, Španielska, Švajčiarska a Spojených štátov.



Medzi nezvestnými sú naďalej aj dvaja Poliaci a jeden Fín, informovali ministerstvá zahraničných vecí týchto dvoch krajín.



Loď Sea Story s 31 turistami a 13 členmi posádky na palube sa 25. novembra prevrátila neďaleko útesu Satája. Potopila sa v priebehu piatich až siedmich minút pre vysoké vlny a silný vietor, čo následne viedlo aj k uzavretiu námornej dopravy.