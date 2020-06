Z Prahy vyrazil prvý vlak do Chorvátska, stojí v Bratislave aj Ľubľane

Praha 30. júna (TASR) - Z pražskej hlavnej železničnej stanice vypravili v utorok popoludní prvý vlak do Chorvátska, informoval spravodajský server Novinky.cz.



Spoj spoločnosti RegioJet smeruje z Prahy do prístavného mesta Rijeka na pobreží Jadranského mora. Vlak stojí v ČR ešte v Pardubiciach, Brne a Břeclavi, potom na Slovensku v Bratislave a ďalej tiež v slovinskom hlavnom meste Ľubľana. Cesta z Prahy do Rijeky by mu mala trvať 15,5 hodiny.



Vlaky mali podľa premávať oboma smermi len trikrát do týždňa, a to s príchodmi do Chorvátska v stredu, sobotu a pondelok. O lístky však bol podľa Noviniek.cz enormný záujem, preto RegioJet pridal týždenne ešte štyri ďalšie spoje v oboch smeroch.



Z Rijeky potom tento dopravca vypraví špeciálne autobusy, ktoré by cestujúcich mali rozvážať priamo do cieľových dovolenkových miest na chorvátskom pobreží.



Jednosmerný lístok z Prahy do Riejky stojí približne 22 eur (590 Kč). Miesto v lôžkovom vozni stojí približne 29.50 eur (790 Kč).



Konkurenčná spoločnosť Leo Express v utorok podľa Noviniek.cz oznámila, že od 10. júla bude do Chorvátska zabezpečovať spojenie prostredníctvom autobusov.



Autobus bude premávať z Prahy každý piatok a spiatočnú cestu absolvuje v sobotu. Lístky sú už v predaji a ich cena sa pohybuje v sumách od približne 37 eur (990 Kč). Cesta z Prahy na konečnú zastávku v letovisku Makarská potrvá 13 hodín. Autobus okrem iných miest stojí i vo Viedni, Ľubľane, Rijeke, Zadare či Šibeniku.