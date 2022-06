Z Prahy začal premávať priamy vlakový spoj na letisko vo Viedni

Praha 16. júna (TASR) - Prvý pravidelný vlakový spoj z Česka priamo na viedenské letisko vyrazil vo štvrtok ráno z Prahy. Súprava po ceste stála aj v Kolíne, Žďári nad Sázavou či v Brne, informovala spravodajská stanica ČT24.



Priame spoje na tejto trase budú jazdiť dvakrát denne, a to s príchodmi na viedenské letisko krátko po 14.00 h a 21.00 h. Z letiska bude späť do Česka vyrážať iba jeden vlakový spoj - krátko po 14.00 h.



Súkromný dopravca Regiojet prevádzkuje tieto spoje bez dotácií. Pri ďalších vlakoch firma zabezpečuje aj prestup na regionálne linky z viedenskej hlavnej železničnej stanice na medzinárodné Letisko Viedeň-Schwechat.



Od decembra, teda po pravidelnej zmene cestovných poriadkov, by firma chcela pridať ešte jeden spoj. Na viedenské letisko plánujú od zimy jazdiť jedným párom spojov aj České dráhy.



So zámerom vypravovať priame vlaky z juhomoravskej metropoly na viedenské letisko prišiel už vo februári súkromný dopravca Gepard Express v spolupráci s vedením mesta.



Práve vedenie Brna by rado obohatilo ponuku vlakových spojov, v súčasnej dobe preto pripravuje výberové konanie. Vlaky s dotáciami mesta by tam mali začať jazdiť približne koncom tohto roka, a to v počte piatich až šiestich denne.