Z preplneného imigračného centra v Británii presunuli stovky ľudí

Londýn 2. novembra (TASR) - Britské úrady po kritike podmienok v preplnenom stredisku pre utečencov v juhovýchodnom anglickom grófstve Kent premiestnili stovky migrantov na nové miesta. TASR o tom informovala v stredu na základe správy DPA.Britský minister pre migráciu Robert Jenrick uviedol, že v utorok počet migrantov v stredisku v Manstone. Očakáva, že ďalších ľudí by mali presunúť aj v stredu.dodal Jenrick.Presný počet premiestnených osôb úrady nepotvrdili. Podľa Rogera Galea, konzervatívneho poslanca za volebný obvod North Thanet, ktorý zahŕňa aj Manston, bolo zo zariadenia dosiaľ premiestnenýchosôb.Odborová organizácia zastupujúca zamestnancov pohraničných síl v utorok informovala, že ministerstvo vnútra má v pláne z Manstona premiestniť 400 ľudí.Nedávny obyvateľ strediska v rozhovore pre stanicu BBC tamojšie podmienky prirovnal k väznici alebo zoologickej záhrade. Ahmed (nie je to jeho skutočné meno) povedal, že v Manstone sa s ľuďmi zaobchádza ako so "zvieratami", pričom v jednom veľkom stane muselo žiť 130 ľudí. Musel preto spať na podlahe a bolo mu bránené ísť na záchod, osprchovať sa alebo ísť si von zacvičiť. Ahmed opustil centrum po 24 dňoch v pondelok.Kapacita tábora je 1600 ľudí a v posledných dňoch v ňom údajne bolo viac ako 4000 migrantov.Tento rok prišlo do Spojeného kráľovstva obrovské množstvo migrantov. Do grófstva Kent od začiatku roka dorazilo takmer 40.000 ľudí, pričom len v sobotu sa cez Lamanšský prieliv preplavilo takmer 1000 osôb, uvádza BBC.