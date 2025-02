Z prípravy vraždy dôchodcu je podozrivá aj jeho vnučka

Gdaňsk, 4. februára (TASR) - Prokuratúra v severopoľskom Gdaňsku v utorok podala na súd návrh na vzatie do väzby troch podozrivých z nedeľnej vraždy 78-ročného dôchodcu. Medzi nimi je aj jeho vnučka, informuje spravodajca TASR podľa agentúry PAP.



Manželia vo veku 25 a 26 rokov a ich 19-ročný známy sú podozriví z prípravy a vraždy spáchanej s obzvlášť závažnou krutosťou. Motívom bol údajne rodinný konflikt dôchodcu a manželského páru. Nasťahovali sa do jeho malého bytu, keďže si nevedeli prenajať vlastné bývanie. Vznikali preto medzi nimi čoraz väčšie rozpory.



"Medzi podozrivými došlo k rozdeleniu úloh. Fyzický útok vykonal 19-ročný Dawid Z., ktorý k mužovi idúcemu po ulici pribehol a niekoľkokrát ho udrel tĺčikom na mäso do oblasti hlavy a tváre. Poškodený následne spadol na zem," povedal hovorca obvodnej prokuratúry v Gdaňsku Mariusz Duszyňski. Útok sa udial v nedeľu ráno v blízkosti kostola, kam dôchodca šiel na omšu.



Žena podala na polícii obsiahlu výpoveď o okolnostiach útoku a o spolužití so svojim starým otcom. Jej manžel, ktorý útok sledoval, priznal, že bol na mieste činu, hoci tvrdí, že bol proti nemu a odmietol obvinenia.



Útočník sa k skutku priznal a polícii opísal aj priebeh prípravy.