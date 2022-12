Z prístavu na Sardínii zmizla jachta sankcionovaného ruského oligarchu

Londýn 9. decembra (TASR) - Luxusná jachta ruského oligarchu, ktorá bola zaistená na základe sankcií EÚ, v lete záhadne zmizla z prístavu na talianskom ostrove Sardínia. Informoval o tom britský denník The Guardian a britská stanica BBC.



Majiteľom 22-metrovej jachty Aldabra je Dmitrij Mazepin, miliardár, majiteľ spoločnosti na výrobu minerálnych hnojív a otec bývalého jazdca formuly 1 Nikitu Mazepina. Dmitrij Mazepin je predsedom predstavenstva spoločnosti Uralchem (v ruštine Uralchim).



Plavidlo, ktorého hodnota sa údajne pohybuje od 700.000 do milióna eur, kotvilo v prístave Olbia. Zaistené bolo v marci, keď Mazepinovo meno zapísali na zoznam osôb, na ktoré boli po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu uvalené medzinárodné sankcie.



Loď v prístave kotvila až do júna. K jej zatiaľ neobjasnenému "zmiznutiu" došlo len niekoľko hodín pred tým, ako bolo talianskou finančnou políciou oficiálne potvrdené, že patrí Mazepinovi.



Talianska polícia uviedla, že Mazepin si najal zahraničnú spoločnosť, ktorá zasa najala kapitána z ostrova Sardínia, aby sa s jachtou odplavil z Talianska.



Vyšetrovaním, ktoré viedol veliteľ skupiny finančnej polície v Olbii Carlo Lazzari, sa zistilo, že jachta sa zastavila v malom prístave Bizerta v Tunisku. Súčasné miesto jej pobytu nie je známe.



Spoločnosti, ktorá sa podieľala na organizovaní plavby, aj kapitánovi, ktorý podľa vlastných tvrdení nevedel, že loď patrí oligarchovi, hrozí za nezákonné vyvezenie plavidla z Talianska pokuta až do výšky 500.000 eur.



Ide o prvý prípad v Taliansku, keď sa Rusovi so zmrazeným majetkom v krajine podarilo obísť sankcie EÚ.



Vila na Sardínii, ktorú vlastní Mazepin, je tiež medzi úradne zadržaným majetkom. Kúpil ju od Carla De Benedettiho, talianskeho podnikateľa a bývalého majiteľa novín La Repubblica.



Sardínia bola pred vojnou na Ukrajine obľúbenou destináciou ruských oligarchov.



Medzi majetkom na Sardínii, ktorým pre sankcie nie je možné disponovať, je aj luxusné auto za 600.000 eur vyrobené tak, aby odolalo strelám a výbušninám. Vozidlo patrí oligarchovi Ališerovi Usmanovovi, bývalému akcionárovi londýnskeho futbalového klubu Arsenal.