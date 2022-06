Z prístavu v okupovanom Berďansku vyplávala prvá obchodná loď s obilím

Moskva 30. júna (TASR) - Loď vezúca 7000 ton obilia vyplávala z juhoukrajinského prístavu v meste Berďansk, ktorý v súčasnosti okupuje ruská armáda. TASR správu prevzala od agentúry AFP s tým, že ide o prvý náklad obilia od začiatku nepriateľských akcií.



"Po mnohých mesiacoch prvá obchodná loď opustila prístav Berďansk, 7000 ton obilia smeruje do spriatelených krajín," uviedol na sociálnej sieti Telegram Jevhen Balytskyj, šéf proruskej správy Záporožskej oblasti, ktorého do funkcie dosadila ruská armáda.



Ruské lode podľa neho "zaisťujú bezpečnosť" tejto cesty a dodal, že zmienený ukrajinský prístav sa podarilo odmínovať.



Ukrajina obviňuje Rusko a jeho spojencov z krádeže svojho obilia, čím prispeli k celosvetovému nedostatku potravín spôsobenému zastavením vývozu obilia cez ukrajinské prístavy v dôsledku ruskej invázie.



Chersonská a Záporožská oblasť na juhu Ukrajiny sú od prvých týždňov vojenskej intervencie Moskvy z veľkej časti ovládané Ruskom a aktuálne sú násilne integrované do ruskej ekonomiky, dodáva AFP.