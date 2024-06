Z prvej dodávky českej iniciatívy Ukrajina dostala 50000 kusov munície

Praha 27. júna (TASR) - V rámci prvej dodávky munície z českej iniciatívy bolo na Ukrajinu v uplynulom období doručených 50.000 kusov delostreleckej munície, ktorú financovalo Nemecko. Vo štvrtok to uviedla česká ministerka obrany Jana Černochová. Premiér ČR Petr Fiala oznámil, že Česko do iniciatívy prispeje sumou viac než 34 miliónov eur, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Prvé dodávky munície z českej iniciatívy sú bezpečne na Ukrajine. Ide o desiatky tisíc kusov munície kalibru 155 milimetrov, ktoré financovalo Nemecko a ktoré boli v druhej polovici júna odovzdané ukrajinským partnerom. Ide o prvú časť z celkového množstva 180.000 kusov munície financovaného z nemeckého príspevku," spresnila šéfka českého rezortu obrany.



Dodávky boli podľa Černochovej na Ukrajinu doručené za prísnych bezpečnostných opatrení, v koordinácii a pod dozorom zástupcov Ministerstva obrany ČR.



Dodala, že ČR chce v rámci tejto iniciatívy Ukrajine do konca roka doručiť 500.000 kusov munície. Toto množstvo je už finančne pokryté, ak by však chceli splniť deklarovaný cieľ 800.000 kusov, sú podľa ministerky potrební ďalší darcovia. Vyzvala preto ďalších, ktorí majú možnosť poskytnúť finančné prostriedky, aby sa do iniciatívy pripojili.



Podľa Fialu muničná iniciatíva funguje. Spresnil, že aktuálne je do nej zapojených 18 krajín, z toho 15 prisľúbilo finančné prostriedky a ďalšie sa zapojili iným spôsobom. Oznámil tiež, že ČR do iniciatívy prispeje čiastkou 865.775.000 korún (34,7 miliónov eur).



"Vyčlenené peniaze budú vynaložené na nákup munície od tuzemského dodávateľa, teda od českej spoločnosti STV GROUP," dodal predseda českej vlády s tým, že počty ani termín doručenia zatiaľ nie je možné z bezpečnostných dôvodov komentovať.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)