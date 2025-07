Z prvej krajiny EÚ od pádu Asada deportujú sýrskeho občana

Viedeň/Damask 2. júla (TASR) - Rakúsko ako prvá členská krajina Európskej únie (EÚ) od decembrového pádu režimu Bašára Asada v Sýrii deportuje sýrskeho občana. Jeho status žiadateľa o azyl mu zrušili pre odsúdenie za trestný čin. Doteraz sa vyhostenia nerobili pre priveľké riziko pre navrátilcov do Sýrie, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



Tridsaťdvaročný muž získal azyl v Rakúsku v roku 2014. Vo februári 2019 prišiel o status utečenca pre spáchanie bližšie nešpecifikovaného trestného činu. Deportácii do vlasti však zabránila prebiehajúca občianska vojna a možné vysoké riziko pre navrátencov. Súčasná rakúska vláda tvrdí, že po Asadovom páde sa zmenila situácia a začala konanie o odňatí štatútu niektorých utečencov.



Ľudskoprávne skupiny sa obávajú, že tento plán je predčasný a mohol by vytvoriť nebezpečný precedens, ktorý by povzbudil ostatné členské štáty EÚ konať rovnako v čase rastúcich protiimigračných nálad.



Rakúsko a Sýria sa údajne na mužovej deportácii zhodli ešte pred týždňom. Pre uzavretý vzdušný priestor v dôsledku izraelsko-iránskeho konfliktu museli proces pozastaviť.



Európske krajiny od roku 2015 prijali približne 1,68 milióna žiadateľov o azyl zo Sýrie. Agentúra Reuters pripomína, že niektoré vlády, najmä nemecká, ich spočiatku srdečne vítali.



Po páde Asada v decembri 2024 mnohé štáty EÚ pozastavili vybavovanie sýrskych žiadostí o azyl a niektoré z nich vyzvali na prehodnotenie bezpečnostnej situácie v Sýrii. K takýmto krokom nabádal aj vtedajší rakúsky kancelár Karl Nehammer z vládnucej konzervatívnej Rakúskej ľudovej strany (ÖVP).