Z Rafahu ušlo pred blížiacou sa ofenzívou do 200.000 Palestínčanov

Jeruzalem 25. apríla (TASR) - Izraelské médiá informovali, že z mesta Rafah v Pásme Gazy ušli pred blížiacou sa izraelskou ofenzívou desaťtisíce ľudí. TASR prevzala informácie zo štvrtkovej správy tlačovej agentúry DPA.



Z Rafahu odišlo od 7. apríla približne 150.000 až 200.000 palestínskych civilistov, napísal vo štvrtok denník Jerusalem Post a odvolával sa na armádu. Izraelské ozbrojené sily (IDF) túto správu odmietli komentovať.



Po vypuknutí vojny v Pásme Gazy sa uchýlilo do Rafahu asi 1,5 milióna ľudí z celkového počtu vyše 2,2 milióna obyvateľov enklávy. Humanitárne skupiny uvádzajú, že počas vojny tam nachádza útočisko vyše milión ľudí.



Izraelská armáda 7. apríla začala sťahovať svojich vojakov z mesta Chán Júnis, takisto na juhu Pásma Gazy. Jerusalem Post uviedol, že odvtedy civilisti Rafah opúšťajú a smerujú do Chán Júnisu.



IDF údajne dúfajú, že ich bude nasledovať ešte viac a pôjdu do nových stanových táborov zriadených na juhu a v strede Pásma Gazy.



Izraelská rozhlasová stanica uvádza, že plánovej vojenskej operácii Izraela v Rafahu bude predchádzať niekoľkotýždňová evakuácia civilistov.