Z Rakúska vyhostili do Talianska údajného tureckého špióna

Viedeň 12. januára (TASR) - Rakúsko vyhostilo do Talianska údajného tureckého špióna, ktorý tvrdil, že dostal úlohu zabiť tamojších politikov, kritizujúcich tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Oznámila to v utorok právnička muža pôvodom z Turecka, ktorý má i talianske občianstvo, informovala agentúra AFP.



Feyyaz Öztürk (53), ktorý sa vlani obrátil na rakúske tajné služby, dostal podľa slov bývalej poslankyne rakúskeho parlamentu Berivan Aslanovej príkaz zavraždiť ju a ďalšie dve osoby z politických kruhov. Aslanová, ktorá má kurdský pôvod, je odborníčkou na ľudské práva a migračné otázky a od novembra minulého roka i členkou viedenského zastupiteľstva. Už roky kritizuje ľudskoprávnu situáciu v Turecku i islamistickú scénu v Rakúsku. Politička tento týždeň pre AFP uviedla, že ešte stále je pod policajnou ochranou, pričom niekoľko mesiacov predtým nesmela vôbec vyjsť z domu.



"Úrady ho považovali za bezprostrednú hrozbu pre verejnú bezpečnosť a pred Vianocami ho previezli k talianskym hraniciam," povedala pre AFP právnička Veronika Ujvárosiová. Keďže jej klienta už dlhšie nemohli držať v cele predbežného zadržania, rozhodli sa radšej ho vyhostiť, akoby mal zostať na území Rakúska.



Prokuratúra potvrdila, že voči Öztürkovi začala v septembri vyšetrovanie a následne ho obvinila z "vojenskej špionáže v prospech cudzieho štátu". Ak ho uznajú za vinného, hrozia mu dva roky väzenia. Viedenský trestný súd v utorok potvrdil, že začiatok procesu bol stanovený na 4. februára.



"Môj klient je v poriadku a chcel by sa vrátiť do Rakúska," uviedla Ujvárosiová s tým, že požiadala o dočasné odvolanie zákazu vstupu na územie Rakúska, aby sa mohol zúčastniť na súdnom pojednávaní.



Öztürk sa podľa lokálnych médií pred vyšetrovateľmi priznal, že krivo svedčil pred tureckým súdom v prípade, ktorý sa skončil odsúdením zamestnanca amerického konzulátu v Istanbule.



Turecké orgány akékoľvek spojenie s Öztürkom odmietajú.