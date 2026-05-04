Z Rakúska vyhostili pre podozrenia zo špionáže 3 ruských diplomatov
Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vyhostilo Rakúsko celkovo 14 zamestnancov ruského veľvyslanectva.
Autor TASR
Viedeň 4. mája (TASR) – Traja ruskí diplomati boli vyhostení z Rakúska pre podozrenia zo špionáže. Krajinu už medzičasom opustili. Rakúske ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo v pondelok informáciu spravodajského programu ORF Zeit im Bild z nedeľného večera. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
„Špionáž predstavuje pre Rakúsko bezpečnostný problém. Táto vláda zmenila kurz a podnikáme proti nej rozhodné kroky. Je neprijateľné, aby sa diplomatická imunita zneužívala na vykonávanie špionáže,“ cituje agentúra rakúsku ministerku zahraničných vecí Beate Meinl-Reisingerovú.
Rakúsko pôvodne v apríli požadovalo zrušenie diplomatickej imunity troch zamestnancov veľvyslanectva, Rusko však tejto požiadavke nevyhovelo, uviedla APA.
Podľa ORF sa príkaz na vyhostenie týkal troch osôb, ktoré boli údajne priamo zapojené do špionáže vo Viedni. Pomocou zariadení komunikujúcich s družicami z areálu ruského veľvyslanectva na ulici Landstraße, ako aj z ruského diplomatického komplexu vo štvrti Donaustadt vraj získavali informácie medzinárodných organizácií.
Vo Viedni sídlia mnohé inštitúcie vrátane Organizácie Spojených národov (OSN), Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE). Podľa bezpečnostných expertov je preto rakúske hlavné mesto tradične jedným z centier špionážnych aktivít v Európe, poznamenal v tejto súvislosti denník Handelsblatt.
Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vyhostilo Rakúsko celkovo 14 zamestnancov ruského veľvyslanectva, pripomenul nemecký denník.
