Z. Rau: Napätie v Európe je najvyššie od konca druhej svetovej vojny

Varšava 31. januára (TASR) - Politická situácia v Európe je najnapätejšia od konca druhej svetovej vojny v dôsledku agresívneho postoja Ruska voči Ukrajine. Vyhlásil to v pondelok v Tallinne poľský minister zahraničných vecí Zbigniew Rau, informovala agentúra PAP.



"V súčasnosti zažívame najnapätejšiu politickú situáciu v Európe od konca druhej svetovej vojny," povedal Rau počas tlačovej konferencie po boku svojej estónskej rezortnej partnerky Evy-Marie Liimetsovej.



Rau v pondelok pricestoval do hlavného mesta Estónska, aby diskutoval o narastajúcej nevraživosti medzi Kremľom a Západom. Rusko zhromaždilo viac ako 100.000 vojakov v blízkosti svojich hraníc s Ukrajinou a žiada ústupky od Severoatlantickej aliancie (NATO) vrátane ubezpečenia, že blok neprijme žiadnych nových členov vrátane Ukrajiny. Poľský minister zopakoval, že NATO je "hlavným garantom" európskej bezpečnosti.



"NATO je základným pilierom transatlantickej bezpečnosti, takže musíme zostať jednotní... Jednota a solidarita sú mimoriadne dôležité, keď čelíme hrozbe z východu," povedal Rau a varoval, že Rusko by mohlo sústrediť ešte viac svojich síl v Bielorusku.



"Sme svedkami rastúceho počtu ruských vojakov v Bielorusku a (príprav na) bielorusko-ruské manévre, ktoré sú plánované vo februári," pokračoval Rau.



Rau tiež povedal, že Poľsko je pripravené prijať utečencov z Ukrajiny v prípade ozbrojeného konfliktu medzi Moskvou a Kyjevom.



"V Poľsku teraz žije a pracuje viac ako milión Ukrajincov... Pred desiatkami rokov sme hostili utečencov z Čečenska, takže ak dôjde k najhoršiemu možnému scenáru, Poľsko bude pripravené prijať takúto výzvu," povedal šéf poľskej diplomacie.