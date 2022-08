Z. Rau: Vojnové zločiny spáchané na Ukrajine nesmú byť zabudnuté

Kyjev 2. augusta (TASR) - Vojnové zločiny spáchané ruskou armádou na Ukrajine nemôžu byť zabudnuté a tí, ktorí sú za ne zodpovední, by mali byť postavení pred spravodlivosť. Vyhlásil to v utorok poľský minister zahraničných vecí Zbigniew Rau počas návštevy Kyjeva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



"Pred chvíľou som navštívil mesto Buča a na vlastné oči som videl dôsledky nezmyselnej krutosti, ktoré nedokážem opísať," uviedol Rau na spoločnej tlačovej konferencii s ukrajinským rezortným kolegom Dmytrom Kulebom.



Podľa šéfa poľskej diplomacie vstúpia ukrajinské mestá Buča, Irpiň, Hostomeľ a Boroďanka do dejín ako mestá, v ktorých boli páchané vojnové zločiny.



"Medzinárodné spoločenstvo má povinnosť vyvinúť všetku snahu na to, aby sa zodpovední za tieto príšerné zločiny postavili pred spravodlivosť," uviedol Rau.



Poľský minister opäť vyzval Rusko, aby stiahlo svojich vojakov za medzinárodne uznané hranice Ukrajiny. "To násilie sa musí okamžite skončiť," vyhlásil Rau.



Šéf poľskej diplomacie ďalej uviedol, že svet je zjednotený v solidarite a pomoci Ukrajine a že Poľsko je aj naďalej priateľom Ukrajiny. "Budeme stále rozvíjať naše silné bilaterálne vzťahy a som presvedčený o tom, že Poľsko a Ukrajina majú spoločnú budúcnosť v zjednotenej Európe," dodal Rau.



Počas utorkovej návštevy Ukrajiny sa Rau stretol aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, uviedla agentúra PAP bez podrobnejších informácií.