Z rieky Potomac začali po zrážke lietadla s vrtuľníkom vyberať trosky

Washington 3. februára (TASR) - Päť dní po zrážke dopravného lietadla s vojenskou helikoptérou nad hlavným mestom USA Washington začali v pondelok z rieky Potomac vyťahovať trosky. Pri nehode prišlo o život 67 ľudí, informuje TASR podľa správ agentúry AP.



Úrady zatiaľ dokázali identifikovať 55 zo 67 obetí. Veliteľ miestnej hasičskej a zdravotníckej služby si je podľa vlastných slov istý, že dokážu nájsť všetky obete.



V pondelok ráno nasadili na mieste havárie loď so žeriavom. Na odstraňovaní trosiek sa podieľa viac ako 300 záchranárov. Na vyzdvihnutie ťažkých trosiek nasadili aj dve plavidlá amerického námorníctva.



Časti dvoch strojov, ktoré sa minulú stredu večer zrazili nad riekou neďaleko Letiska Ronalda Reagana - lietadlo spoločnosti American Airlines so 64 ľuďmi na palube a vojenský vrtuľník Black Hawk s tromi osobami na palube - prevezú do hangáru na preskúmanie.



K zrážke došlo, keď sa osobné lietadlo letiace z mesta Wichita v Kansase chystalo pristáť vo Washingtone. Vojenský vrtuľník bol vtedy v oblasti na cvičnom lete.



Medzi pasažiermi lietadla boli bývalí ruskí reprezentanti v krasokorčuľovaní a majstri sveta z roku 1994 Jevgenija Šiškovová a Vadim Naumov a tiež krasokorčuliari, ktorí sa vracali z majstrovstiev USA vo Wichite.



V nedeľu priviezli v autobusoch s policajným sprievodom na breh rieky Potomac príbuzných obetí s cieľom identifikovať mŕtve telá.



Sled udalostí, ktoré predchádzali zrážke, zatiaľ nie je jasný. Vyšetrovanie podľa AP zvyčajne trvá približne rok, predbežná správa by však mohla byť hotová do mesiaca. Podľa vyšetrovateľov približne sekundu pred nárazom lietadlo zmenilo sklon zostupu. Neuviedli však, či to znamená, že sa piloti snažili vykonať vyhýbací manéver.



Podľa údajov z letového záznamníka bola v čase havárie výška lietadla približne 99 metrov s odchýlkou 7,6 metra. Údaje z riadiacej veže ukázali, že helikoptéra bola vtedy vo výške približne 61 metrov, avšak tieto dáta nemusia byť úplne spoľahlivé. Presnejšie údaje by mala poskytnúť čierna skrinka vrtuľníka.



Táto letecká havária bola v USA najvážnejšou od novembra 2001, keď sa dopravné lietadlo krátko po vzlete zrútilo do obývanej oblasti Belle Harbor v New Yorku. Zahynulo 260 ľudí na palube lietadla a päť osôb na zemi.