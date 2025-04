Z rozsiahleho požiaru v New Jersey obvinili 19-ročného tínedžera

Washington 25. apríla (TASR) - Americké úrady obvinili zo založenia rozsiahleho lesného požiaru v štáte New Jersey 19-ročného Josepha Klinga, oznámila vo štvrtok prokuratúra v okrese Ocean County. Požiar Jones Road Wildfire vypukol v utorok a doposiaľ spálil približne 6000 hektárov pôdy. TASR o tom informuje podľa webu televízie NBC News.



Prokurátori Klinga obvinili z podpaľačstva. Podľa nich zapálil drevené palety a potom opustil oblasť bez toho, aby sa uistil, že oheň bol úplne uhasený. Mladíka budú zadržiavať vo väznici v okrese Ocean County až do vypočúvania.



Vo štvrtok dopoludnia miestneho času bol požiar lokalizovaný iba na 50 percent. Žiadne obete doposiaľ nehlásili. Zničená bola len jedna komerčná budova.



Požiar vypukol v meste Ocean Township v utorok približne o 10.00 h miestneho času (16.00 h SEČ). Podľa miestnych médií vyčíňa v rozsiahlom pobrežnom ekosystéme známom ako Pine Barrens, ktorý je jednou z najväčších chránených oblastí na východnom pobreží USA.



Od utorka evakuovali asi 5000 obyvateľov regiónu, no príkazy na evakuáciu už medzičasom zrušili.



Podľa štátneho komisára pre ochranu životného prostredia Shawna M. LaTouretta by mohlo ísť o najväčší lesný požiar v štáte New Jersey za posledných 20 rokov.