Z Ruska emigrovala už viac ako tretina šéfov Navaľného štábov

Moskva 29. novembra (TASR) - Z Ruska doteraz emigrovalo 14 z 38 bývalých koordinátorov štábov väzneného ruského opozičného politika Alexeja Navaľného. Informoval o tom v pondelok denník Kommersant s tým, že miesto, kde sa nachádzajú ďalší traja koordinátori, nie je známe.



V politike sa naďalej angažuje už len deväť bývalých šéfov Navaľného tímov v regiónoch, pričom siedmi spustili vlastné projekty. Dvaja z nich, ktorých Kommersant oslovil, však nevylúčili, že by tiež mohli emigrovať.



Niektorí bývalí koordinátori majú pritom problém vycestovať z Ruska, pretože sa proti nim prebiehajú administratívne a trestné konania. Väčšina z týchto káuz bola iniciovaná v dôsledku protestov proti zatknutiu Navaľného, ktoré sa v Rusku odohrali začiatkom roka.



Bývalý šéf Navaľného štábu v Kuzbase Stanislav Kaliničenko podľa spravodajského webu Meduza.io povedal, že počas prehliadky v jeho byte polícia zaistila a následne "zničila" jeho pas. Teraz si má ísť vyzdvihnúť nový, pričom však nevylučuje, že by ho pri tom mohli zadržať.



Sieť štábov založená pred poslednými prezidentskými voľbami Alexejom Navaľným na podporu jeho kandidatúry, dostala v apríli roku 2021 zákaz činnosti po tom, čo moskovská prokuratúra požadovala vyhlásenie tejto siete i iných štruktúr spájaných s týmto politikom za extrémistické.



Moskovský mestský súd tejto požiadavke vyhovel v júni. V čase svojej likvidácie mala Navaľného sieť v Rusku 37 pobočiek. Jedna z nich - v Machačkale - bola tesne pred otvorením a na otvorenie sa pripravovalo ďalších desať štábov.



Samotný Navaľnyj je od februára vo väzení, keď mu bol v kauze sprenevery zmenený podmienečný trest na nepodmienečný.



Ruské úrady viacerých jeho spolupracovníkov, z ktorých mnohí utiekli z Ruska, v septembri obvinili zo založenia extrémistickej skupiny.



Začiatkom novembra bola v súvislosti s údajným vytvorením extrémistickej komunity zatknutá bývalá šéfka Navaľného štábu v meste Ufa Lilija Čanyševová.



Následne z Ruska z obavy pred stíhaním emigrovali bývalá šéfka štábu v Petrohrade Irina Fatianovová a nezávislý poslanec mestského zastupiteľstva v Novosibirsku Sergej Bojko, ktorý viedol aj Navaľného miestny štáb.



Zatknutie Čanyševovej bolo prvé svojho druhu, odkedy ruské úrady zakázali organizácie a združenia založené Navaľným alebo s ním spájané. Vstupom do politiky sa Čanyševová vzdala úspešnej kariéry audítorky. Teraz jej hrozí desať rokov väzenia.