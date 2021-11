Z Ruska emigrovali ďalší aktivisti, Navaľnyj podal štvrtú sťažnosť

Moskva 25. novembra (TASR) - Z Ruska emigrovali ďalší dvaja spolupracovníci väzneného opozičného politika Alexeja Navaľného.



Ide o Irinu Fatianovovú, ktorá pracovala ako šéfka Navaľného siete regionálnych štábov v Petrohrade, informovala v stredu na svojom webe stanica Rádio Sloboda (RFE/RL). Pre odchod z Ruska sa rozhodol aj právnik Jevgenij Smirnov.



Fatianovová tento týždeň na svojom konte na sociálnej sieti Facebook napísala, že pred týždňom odišla z Ruska do bližšie nešpecifikovanej krajiny. Zdôraznila, že to pre ňu bolo "najťažšie rozhodnutie v živote".



Vysvetlila tiež, že Rusko sa rozhodla opustiť po zatknutí bývalej šéfky Navaľného podpornej skupiny v Ufe. Liliju Čanyševovú zadržali pred dvoma týždňami a momentálne sa nachádza vo väzbe v Moskovskej oblasti, spresnilo RFE/RL. Väzobne stíhaná má byť najmenej do 9. januára.



Samotný Navaľnyj je vo väzení od februára, keď mu bol v kauze sprenevery zmenený podmienečný trest na nepodmienečný.



Ruské úrady následne viacerých jeho spolupracovníkov, z ktorých mnohí utiekli z Ruska, obvinili zo založenia extrémistickej skupiny. Takým prípadom je aj Čanyševová, ktorej za údajnú extrémistickú činnosť hrozí desať rokov väzenia.



Právnik Vladimir Voronin podľa RFE/RL uviedol, že zatknutie Čanyševovej bolo prvé svojho druhu, odkedy ruské úrady zakázali organizácie a združenia založené Navaľným alebo s ním spájané. Obvinenia voči Čanyševovej sú podľa Voronina zrejme "retroaktívne, pretože organizácia, pre ktorú pracovala, sa rozpadla skôr, ako bola právne klasifikovaná ako extrémistická".



Fatianovová sa chcela v lete tohto roku zaregistrovať ako nezávislá kandidátka do volieb do mestského zastupiteľstva v Petrohrade. Jej žiadosť však volebná komisia zamietla, pričom sa odvolala na Fatianovovej prepojenie s Navaľného tímom v minulosti.



Samotný Navaľnyj v stredu podal v poradí už svoju štvrtú sťažnosť na nápravnovýchovný tábor č. 2 pre Vladimirskú oblasť, kde si odpykáva svoj trest. Podľa agentúry TASS Navaľnyj žiada, aby úrady zrušili jeho status väzňa klasifikovaného ako náchylného na "páchanie činov teroristickej a extrémistickej povahy".



Navaľného právnik Vadim Kobzev vysvetlil, že jeho mandant sa odhodlal na tento krok pre to, lebo daný status preňho znamená "ďalšie obmedzenia" v porovnaní s bežnými väzňami.