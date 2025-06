Z Ruska hlásia ďalší incident na železnici

Moskva 6. júna (TASR) - V dôsledku explózie výbušného zariadenia umiestneného pod koľajnicami sa v piatok v Belgorodskej oblasti na západe európskej časti Ruska vykoľajila lokomotíva. Podľa britskej stanice BBC o tom informoval oblastný gubernátor Viačeslav Gladkov, píše TASR. Dodal, že k obetiam na životoch alebo zraneným nedošlo.



Gladkov spresnil, že v dôsledku vykoľajenia vlaku musela byť asi na dve a pol hodiny zastavená doprava. Prevádzka na trati je už obnovená, ale odstraňovanie škôd po výbuchu pokračuje.



Okres, kde k výbuchu došlo, delí od hraníc s Ukrajinou asi 50 kilometrov.



V nedeľu večer boli v dvoch iných ruských oblastiach susediacich s Ukrajinou - Brianskej a Kurskej - vyhodené do vzduchu dva mosty: cestný viadukt ponad železničnú trať a železničný most, pričom hlásili aj obete na životoch.



Ruský Vyšetrovací výbor (Sledkom) začal trestné konanie aj vo veci výbuchu na železničnej trati, ku ktorému došlo vo štvrtok vo Voronežskej oblasti na juhozápade európskej časti Ruska.



Podľa vyšetrovateľov tam trať bola vyhodená do vzduchu „tesne pred prejazdom vlaku“. V dôsledku boli poškodené železničné koľaje a pozastavená premávka viacerých vlakov. Nikto nebol zranený.



Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) uviedla, že „vďaka profesionálnemu konaniu rušňovodiča a vlakového personálu, ktorí si všimli zničenie koľaje a použili núdzové brzdenie, sa zabránilo poškodeniu vlaku, a tým sa predišlo aj ľudským obetiam“.