Z Ruska na Ukrajinu sa vráti ďalších jedenásť detí

Moskva 19. februára (TASR) - Jedenásť ukrajinských detí v pondelok vycestovalo z Ruska na Ukrajinu, aby sa vrátilo k svojim rodinám v rámci snáh sprostredkovaných Katarom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Ukrajinské deti sú vo veku dva až 16 rokov. Sedem z nich potrebuje osobitnú zdravotnú starostlivosť, dve ďalšie vo veku päť a šesť rokov trpia chronickými ochoreniami. Z Ruska cestujú do Bieloruska, kde v utorok prekročia hranicu smerom na severozápad Ukrajiny.



AFP uvádza, že najbližšia rodina 16-ročného chlapca zahynula počas evakuácie z Luhanskej oblasti na Ukrajine. Vrátiť sa má k svojej tete, ktorej súd udelil poručníctvo.



Medzi deťmi je aj päťročný chlapec, ktorý v Rusku žil so starými rodičmi a na Ukrajine sa vráti k svojej mame, či 14-ročný chlapec, ktorý sa tiež vráti k svojej mame - členke ukrajinských ozbrojených síl, ktorá bola v roku 2022 niekoľko mesiacov vojenskou zajatkyňou v Rusku.



"Budeme pokračovať v mediácii medzi oboma stranami, pokiaľ o to budú mať záujem, s budeme veriť, že to nakoniec povedie k zmierneniu konfliktu," uviedla vo vyhlásení katarská ministerka pre medzinárodnú spoluprácu. Deti na ceste sprevádzajú katarskí diplomati.



Katar na žiadosť Ukrajiny súhlasil so sprostredkovaním návratu ukrajinských detí ich blízkym príbuzným počas vlaňajšej júlovej návštevy katarského premiéra Muhammada bin Abdarrahmána Sáního v Kyjeve. Vlani v októbri sa domov vrátili prvé štyri ukrajinské deti. Rusko uvádza, že takto repatriovali na Ukrajinu celkovo 59 detí.



Rusko pred takmer dvomi rokmi zaútočilo na Ukrajinu a doteraz okupuje časti ukrajinského územia. Kyjev obviňuje Moskvu, že počas invázie deportovala z okupovaných oblastí asi 20.000 maloletých, ktoré boli odvezené do Ruska alebo na anektovaný polostrov Krym.



Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu vydal vlani v marci v tejto spojitosti zatykače na ruskú ombudsmanku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú a na prezidenta Vladimira Putina. Oboch viní z nezákonných deportácií detí a ďalších osôb z Ukrajiny. Rusko obvinenia popiera; podľa neho deti boli v záujme ich vlastnej bezpečnosti odvezené z oblastí pri frontovej línii.