Z Ruska odišiel aj známy aktivista Lev Ponomariov

Moskva 22. apríla (TASR) - Známy ruský občiansky a politický aktivista Lev Ponomariov odišiel "na istý čas" z Ruska. Ako dôvod uviedol tlak, ktorému bol vystavený on i jeho projekty v oblasti ľudských práv.



Podľa agentúry AFP o tom informovala webová stránka organizácie Za ľudské práva, ktorú Ponomariov vedie.



Meno tohto 80-ročného aktivistu, ktorý spoluzakladal aj ľudskoprávnu organizáciu Memorial a bol aj poslancom Štátnej dumy, figuruje v Rusku v zozname tzv. zahraničných agentov.



Svoj odchod z Ruska označil Ponomariov za dočasný a za "dovolenku, ktorú si dovolil prvýkrát po dlhom čase".



Dodal, že jeho dovolenka by nemala byť dlhá, ale mala by mu umožniť "trochu sa postarať o svoje zdravie a v pokojnejšom prostredí sa zamyslieť nad zložitou situáciou, v ktorej sa všetci nachádzame".



Lev Ponomariov svoje nové pôsobisko neprezradil, povedal len, že naďalej pozorne sleduje "znepokojujúce" správy o dianí v Rusku.



AFP poznamenala, že Ponomariov potvrdil svoj odchod z Ruska v ten istý deň, ako sa objavila správa o začatí stíhania jeho kolegu, kritika Kremľa Vladimira Kara-Murzu, ktorý bol podľa svojho právnika obvinený zo šírenia nepravdivých informácií o ruskej vojenskej operácii na Ukrajine.



Toto obvinenie vznesené podľa nového zákona platného od spustenia ruskej operácie na Ukrajine - od 24. februára - môže mať za následok, že 40-ročný Kara-Murza by mohol byť odsúdený až na 15 rokov väzenia.



Kara-Murza by sa mal v piatok dostaviť pred súd v Moskve, ktorý má posúdiť jeho odvolanie proti vzatiu do väzby. Aktivista bol 11. apríla zadržaný pre neuposlúchnutie policajných príkazov a o deň neskôr bol za to odsúdený na 15 dní väzenia.



V období pred začatím tzv. špeciálnej vojenskej operácie ruských ozbrojených síl na Ukrajine začali ruské vyšetrovacie a poriadkové orgány prudko stupňovať tlak na odporcov Kremľa.



Po tom, ako prezident Vladimir Putin 24. februára vyslal na Ukrajinu ruské vojenské jednotky, nezávislé médiá v Rusku buď úplne skončili, alebo pozastavili svoju činnosť. Mnohí novinári a aktivisti, ale aj umelci či lepšie situovaní ľudia po vypuknutí vojny na Ukrajine odišli z Ruska do zahraničia.