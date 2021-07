Z Ruska odišli už dvaja členovia projektu Pussy Riot

Moskva 20. júla (TASR) - V priebehu dvoch dní Rusko opustil už druhý člen feministického punk rockového protestného zoskupenia Pussy Riot.



Ako v utorok informoval spravodajský web Meduza.io, Alexandr Sofejev z Ruska odcestoval len deň po svojom prepustení z väzby nariadenej v rámci správneho konania.



Ako dôvod svojho odchodu z Ruska uviedol pokračujúce prenasledovanie členov zoskupenia Pussy Riot ruskými úradmi.



V rozhovore pre web Open Media Sofejev spresnil, že v diskusii v rámci zoskupenia dospeli k záveru, že úrady teraz jeho členom pred novým zadržaním poskytli istý "čas, čím dali najavo, že majú opustiť krajinu". Samotný Sofejev bol od mája zadržaný a vzatý do väzby už štyrikrát, dodal web Meduza.io.



Dodal, že dočasne bude žiť v Gruzínsku. Súčasne vyslovil predpoklad, že represálie voči Pussy Riot budú zrejme trvať až do septembrových volieb do Štátnej dumy, po nich sa skončia.



Sofejev je za uplynulé dni už druhým členom Pussy Riot, ktorý opustil Rusko. V nedeľu tak urobila Veronika Nikuľšinová a takýto krok avizovala aj režisérka a priaznivkyňa Pussy Riot Anna Kuzminych. Obe mladé ženy majú za sebou dve po sebe nasledujúce administratívne zadržania a väzbu v detenčnom centre.



Sofejev bol zadržaný neskoro večer 21. júna, Nikuľšinová a Kuzminych 22. júna, podobne ako aj poslankyňa moskovskej mestskej Dumy a aktivistka Ľusia Štajnová a ďalšie tri osoby. Štajnová pre Meduzu.io uviedla, že k ich zadržaniu podľa jedného z policajných operatívcov došlo na základe podozrenia, že Pussy Riot mali v pláne "22. júna - v deň výročia vypuknutia Veľkej vlasteneckej vojny" uskutočniť zhromaždenie a performance na Červenom námestí v Moskve. Podľa Štajnovej teraz polícia zasahuje voči zoskupeniu preventívne pred sviatkami; pred 9. májom bola takto zadržaná Nikuľšinová.



Nikuľšinová bola členkou trojice aktivistov, ktorí v roku 2018 narušili finálový zápas majstrovstiev sveta vo futbale, keď prezlečení za policajtov vbehli na ihrisko moskovského štadióna Lužniki. Dostali pokutu po 1500 rubľov a 15 dní väzenia.



Zoskupenie Pussy Riot sa stalo medzinárodne známym v roku 2012, keď v moskovskej katedrále Krista Spasiteľa predviedli vystúpenie v podobe modlitby "Bohorodička, vyžeň Putina!", ktorou protestovali proti návratu vtedajšieho premiéra Vladimira Putina do úradu prezidenta a proti tesným kontaktom medzi vedením pravoslávnej cirkvi a svetskou mocou. Aktérky boli odsúdené za urážku náboženského presvedčenia veriacich, čo vyvolalo kritiku zo zahraničia a výzvy adresované Rusku, aby rešpektovalo slobodu prejavu svojich občanov.