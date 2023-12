Z Ruska sa na Ukrajinu vráti ďalších šesť ukrajinských detí

Dauha/Kyjev 5. decembra (TASR) - Z Ruska sa na Ukrajinu vráti šesť ukrajinských detí v rámci snáh sprostredkovaných Katarom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Nemenovaný zdroj zapojený do organizovania návratov uviedol, že tieto deti sa zdržiavali u príbuzných v Rusku či na Ruskom okupovaných územiach Ukrajiny.



Podľa uvedeného zdroja už deti cestujú cez Moskvu domov na Ukrajinu. Jedno z nich eskortovali katarskí diplomati na ambasádu tohto arabského štátu v ruskej metropole.



"Celý proces zahŕňal získanie súhlasu rodín... identifikáciu maloletých a overenie identifikačných údajov, koordináciu s humanitárnymi organizáciami, ako aj logistické opatrenia," uviedol nemenovaný katarský predstaviteľ.



Podľa agentúry Reuters ide o druhú fázu Katarom sprostredkovaných snáh o návrat ukrajinských detí, pričom rokovania o tejto záležitosti prebiehajú minimálne už od apríla tohto roka. V októbri sa domov vrátili prvé štyri ukrajinské deti.



Katar na žiadosť Ukrajiny súhlasil so sprostredkovaním návratu ukrajinských detí ich blízkym príbuzným počas júlovej návštevy katarského premiéra Muhammada bin Abdarrahmána Sáního v Kyjeve.



Rusko pred vyše 21 mesiacmi zaútočilo na Ukrajinu a doteraz okupuje časti ukrajinského územia. Kyjev obviňuje Moskvu, že počas invázie deportovala z okupovaných oblastí asi 20.000 maloletých, ktoré boli odvezené do Ruska alebo na anektovaný polostrov Krym.



Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu vydal v marci v tejto spojitosti zatykače na ruskú ombudsmanku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú a na prezidenta Vladimira Putina. Oboch viní z nezákonných deportácií detí a ďalších osôb z Ukrajiny. Rusko obvinenia popiera; podľa neho deti boli v záujme ich vlastnej bezpečnosti odvezené z oblastí pri frontovej línii.