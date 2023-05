Z Ruska sa sťahuje aj zoznamovacia aplikácia Tinder

New York 2. mája (TASR) — Spoločnosť Match Group, ktorá vlastní zoznamovaciu aplikáciu Tinder, oznámila, že sa do konca júna stiahne z ruského trhu. Svoje rozhodnutie zdôvodnila potrebou ochrany ľudských práv, informovali v utorok agentúry Reuters a DPA.



"Zaviazali sme sa chrániť ľudské práva. Naše značky podnikajú kroky na obmedzenie prístupu k svojim službám v Rusku a ukončia svoj odchod z ruského trhu do 30. júna 2023," uviedla spoločnosť vo svojej výročnej správe.



Spoločnosť Friends Fiduciary, akcionár Match Group, na vysvetlenie dodala, že toto rozhodnutie súvisí s rizikami v oblasti ľudských práv, ktorým je vystavený ukrajinský národ.



Agentúra Reuters v tejto súvislosti pripomenula, že európska policajná agentúra Europol už vlani v septembri upozornila, že zoznamovacie aplikácie patria medzi on-line platformy, ktoré bývajú zneužívané jednotlivcami na účely obchodovania s ľuďmi. Táto situácia sa týka aj ukrajinských utečencov.



Jeff Perkins, výkonný riaditeľ Friends Fiduciary, pre agentúru Reuters okrem toho uviedol, že ním vedená spoločnosť má aj iný dobrý dôvod pre odchod z Ruska.



"Nie je dobré, aby dôveryhodná značka naďalej pôsobila v krajine, ktorej prezidenta obvinil Medzinárodný trestný súd," objasnil.



Medzinárodný trestný súd (ICC) vydal 17. marca na ruského prezidenta Vladimira Putina a ruskú ombudsmanku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú zatýkacie rozkazy. Podľa stanoviska ICC existujú oprávnené dôvody domnievať sa, že Putin a ombudsmanka sú zodpovední za vojnový zločin nezákonnej deportácie obyvateľstva (detí) a ich nezákonný presun z okupovaných oblastí Ukrajiny do Ruska.



Moskva popiera, že by sa dopustila vojnových zločinov vrátane násilných deportácií detí a tvrdí, že rozhodnutie ICC nemá význam, keďže Rusko nie je jeho členom.



Agentúra DPA konštatovala, že rozhodnutie týkajúce sa aplikácie Tinder prichádza v porovnaní s inými spoločnosťami pôsobiacimi v Rusku relatívne neskoro — mnohé sa totiž z Ruska stiahli krátko po tom, ako Moskva vo februári 2022 rozpútala vojnu proti Ukrajine.



Match Group, vlastniaca zoznamovacie aplikácie ako Tinder, Hinge a PlentyOfFish, v tom období urobila len málo verejných vyhlásení o svojich obchodných operáciách v Rusku, ale v marci 2022 upozornila, že vojna má negatívny vplyv na jej podnikanie v Európe.