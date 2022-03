Z Ruska údajne odišiel Putinov dlhoročný spojenec Anatolij Čubajs

Moskva 23. marca (TASR) - Blízky spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina údajne opustil rady ruskej vlády a ušiel z krajiny. Podľa agentúry Reuters ide o skúseného reformátora a osobitného predstaviteľa pre životné prostredie Anatolija Čubajsa. TASR správu prevzala od spravodajskej stanice Sky News.



Čubajs je podľa správy údajne proti Putinovej "špeciálnej vojenskej operácii" na Ukrajine a nemá v úmysle vrátiť sa do Ruska. Išlo by doposiaľ o najvyššie postaveného ruského činiteľa, ktorý odišiel z krajiny.



O Čubajsovom odstúpení z funkcie osobitného predstaviteľa pre klímu a jeho odchode z Ruskej federácie informovali v stredu aj denník The Guardian, ako aj spravodajská stanica CCN, ktorá sa odvolala na ruskú tlačovú agentúru TASS.



Podľa agentúry Bloomberg je 66-ročný Čubajs jedným z mála ekonomických reformátorov z éry 90. rokov, ktorí zostali v Putinovej vláde a zachovali si blízke väzby na západných predstaviteľov. Známym sa stal ako minister financií vo vláde niekdajšieho prezidenta Borisa Jeľcina.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov informácie o jeho odchode podľa Bloombergu bezprostredne nekomentoval.



Samotný Čubajs podľa CNN doposiaľ nezávisle nepotvrdil svoj odchod z Ruska ani dôvody rezignácie. Vo funkcii osobitného predstaviteľa pre životné prostredie bol od roku 2020.



Od začiatku vojny na Ukrajine vystupňovala ruská vláda nátlak na domácich kritikov invázie. Putin 16. marca varoval, že očistí Rusko od "spodiny a zradcov", ktorých obviňuje, že tajne pracujú pre USA a ich spojencov.



Tvárou v tvár ekonomickému kolapsu obvinil ruský prezident Západ, že chce zničiť Rusko, konštatuje Bloomberg.