Z Ruska utiekla členka skupiny Šarlátová labuť proti cenzúre internetu
Ruské úrady odmietli schváliť tieto zhromaždenia a napriek tomu na niektorých miestach ľudia prišli protestovať, čo sa skončilo niekoľkými zatknutiami.
Autor TASR
Moskva 7. mája (TASR) - Z Ruska utiekla jedna z členiek online skupiny Šarlátová labuť (Alyj lebeď) Sofia Čepiková. Jej členovia vyzývali na protesty proti vládnym internetovým obmedzeniam a ona sama utiekla po prepustení z väzenia, kde údajne čelila tlaku bezpečnostných zložiek. TASR o tom píše podľa ruského spravodajského serveru Verstka.
Dvadsaťročná Čepiková nezávislým novinárom povedala, že online hnutie Šarlátová labuť vzniklo začiatkom tohto roka, keď ruské úrady začali zavádzať prísnejšie kontroly internetu.
„Cítim sa lepšie ako kedykoľvek predtým... Žiadny strach, žiadna úzkosť,“ povedala pre Verstku. Je prinajmenšom treťou členkou skupiny, ktorá utiekla po nedávnom zatýkaní ľudí spojených s touto skupinou.
Čepikovú 20. apríla zatkli a odsúdili na 15 dní odňatia slobody za rušenie verejného poriadku. Tvrdí, že vo väzení ju agenti ruskej bezpečnostnej služby (FSB) prinútili nahrať video, v ktorom sa sama usvedčuje. Neskôr bolo použité ako dôkaz pri vyšetrovaní údajného sprisahania s cieľom zavraždiť predstaviteľov regulačného úradu Roskomnadzor, zodpovedného za obmedzenia internetu.
„To, čo som povedala vo videu, bol len naučený scenár... ani som nevedela, o čom hovorím,“ povedala po prepustení z väzenia 3. mája.
Skupina Šarlátová labuť získala popularitu vďaka TikToku, kde sa v polovici marca objavili videá s výzvou prísť 29. marca na zhromaždenia za neblokovanie prístupu na internet v rôznych mestách vrátane Bolotného námestia v Moskve. Súvisiaci internetový obsah moderovali mladí ľudia vo veku 14 až 20 rokov, informovala Verstka.
Niektoré z videí používali kódovaný jazyk vrátane príspevkov so žiadosťou o pomoc pri hľadaní „stratenej mačky“ v konkrétnom čase a na konkrétnom mieste.
Ruské úrady odmietli schváliť tieto zhromaždenia a napriek tomu na niektorých miestach ľudia prišli protestovať, čo sa skončilo niekoľkými zatknutiami. V jednom z rozhodnutí súdu sa citujú správy v čete Šarlátovej labute ako napríklad: „Našou pozíciou je pokojný protest za digitálnu slobodu a neblokovaný internet.“
Ruské úrady obhajujú rastúce obmedzenia internetu ako nevyhnutnú ochranu pred útokmi ukrajinských dronov a tým, čo označujú za teroristickú činnosť.
