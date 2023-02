Z ruskej vesmírnej lode unikla chladiaca kvapalina

Moskva 12. februára (TASR) - Z ruskej bezposádkovej zásobovacej lode Progress, ktorá je pripojená k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS), unikla chladiaca kvapalina.



V sobotu o tom informovali ruská vesmírna agentúra (Roskosmos) a americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA), ktoré ubezpečili, že tento incident nepredstavuje pre posádku ISS žiadne nebezpečenstvo.



Roskosmos podľa agentúry AP uviedol, že poklop medzi stanicou a loďou Progress MS-21 bol uzamknutý, takže incident nemal vplyv na ISS.



"Teplota a tlak na palube ISS sú v norme a zdravie a bezpečnosť posádky nič neohrozuje," uviedol Roskosmos vo svojom vyhlásení.



AP konštatovala, že z prvého vyhlásenia Roskosmosu k prípadu nebolo jasné, či tlak klesol v celej nákladnej lodi alebo len v niektorých jej systémoch. Vedúci programov Roskosmosu pre posádky Sergej Krikaľov neskôr spresnil, že došlo k zníženiu tlaku v chladiacom obvode lode.



NASA informovala, že jej špecialisti pomáhajú svojim ruským kolegom pri odstraňovaní problémov s únikom chladiacej kvapaliny.



K úniku chladiacej kvapaliny na ISS došlo aj v decembri - tento incident však súvisel s posádkovou kapsulou Sojuz. Podľa ruských špecialistov to spôsobil malý meteoroid, ktorý zanechal malú dieru vo vonkajšom chladiči a do vesmíru vytryskla chladiaca kvapalina.



Roskosmos v súvislosti s tým uviedol, že odborníci dôkladne preskúmajú materiály a technológie používané pri výrobe kozmických lodí.



Podľa vyhlásenia Roskosmosu bola nákladná loď Progress pred zistením úniku už naložená, a to odpadom z ISS. Od ISS sa má odpojiť 18. februára, keď následne zhorí v atmosfére Zeme.



Na ISS v sobotu pristála ďalšia ruská nákladná loď - Progress MS-22 -, ktorá tam dopravila takmer tri tony potravín, vody a paliva spolu s vedeckým vybavením pre posádku.



Trojica jej členov - ruskí kozmonauti Sergej Prokopiev a Dmitrij Petelin a astronaut NASA Frank Rubio - mali v marci použiť na návrat na Zem spomínanú kapsulu Sojuz.



V obave, že vyššie teploty v kapsule spôsobené decembrovým únikom chladiacej kvapaliny by pre posádku mohli predstavovať riziko, sa ruskí predstavitelia rozhodli, že 20. februára vypustia do vesmíru ďalšiu kapsulu Sojuz, aby mala posádka v prípade núdze k dispozícii záchrannú loď.



Keďže sa táto cesta uskutoční v automatickom režime, aby sa urýchlil štart, striedajúca posádka, ktorá vymení spomínanú trojicu, teraz bude musieť čakať zrejme až do konca leta alebo jesene, kým bude pripravená ďalšia kozmická loď.



V praxi to znamená, že Prokopiev, Petelin a Rubio budú musieť zostať na ISS o niekoľko mesiacov dlhšie, čím sa ich misia možno predĺži takmer na rok.



NASA sa zúčastnila na všetkých diskusiách a s plánom ruskej strany súhlasila.



Okrem Prokopieva, Petelina a Rubia sú na ISS aj astronauti NASA Nicole Mannová a Josh Cassada, Ruska Anna Kikinová a Japonec Koiči Wakata. Táto štvorica sa na ISS vyviezla v októbri minulého roka v module americkej spoločnosti SpaceX.