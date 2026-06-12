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Z tábora na východe KDR hlásia ďalšie dve úmrtia na ebolu
Obe obete boli vnútorne vysídlené osoby žijúce v tábore Kpangba, kde je ubytovaných približne 30.000 ľudí.
Autor TASR
Nairobi 12. júna (TASR) - Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v piatok potvrdil ďalšie dve úmrtia súvisiace s infekčným ochorením ebola, ktoré nahlásil tábor pre vysídlené osoby na východe Konžskej demokratickej republiky (KDR). Humanitárni pracovníci varujú, že v preplnených utečeneckých táboroch hrozí rýchle šírenie nákazy, informovala agentúra Reuters, píše TASR.
Obe obete boli vnútorne vysídlené osoby žijúce v tábore Kpangba, kde je ubytovaných približne 30.000 ľudí.
Humanitárny pracovník, ktorý hovoril s Reuters pod podmienkou anonymity, uviedol, že išlo o matku a dcéru. Zomreli 31. mája a 1. júna. Testy vykonané po ich smrti potvrdili nákazu vírusom ebola.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila 17. mája súčasné šírenie eboly za stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu. Z ohniska sa odvtedy nákaza rozšírila do troch provincií – Ituri, Južné a Severné Kivu. Tieto regióny sú už desaťročia sužované konfliktmi a nachádza sa v nich viac ako päť miliónov vysídlených osôb.
„Je to veľmi husto obývaná oblasť, takže riziko prenosu je prirodzene vyššie a znepokojujúce,“ uviedol citovaný zdroj pre Reuters. Upozornil, že obyvatelia táborov žijú v stanoch s plachtovými stenami, čo výrazne sťažuje izoláciu ľudí s príznakmi ochorenia.
Humanitárni pracovníci uvádzajú, že tábory sú preplnené a hygienicky nevyhovujúce. Na jednu toaletu podľa nich niekedy pripadajú stovky ľudí. Bežné je aj vykonávanie tejto fyziologickej potreby na voľnom priestranstve.
Do piatka KDR evidovala 676 potvrdených prípadov nákazy a 136 úmrtí. Ohnisko sa rozšírilo aj do susednej Ugandy, kde zaznamenali 19 prípadov.
Súčasnú epidémiu spôsobuje zriedkavý kmeň eboly - Bundibugyo, proti ktorému zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani liečba. Podľa záchranárov zostalo šírenie nákazy niekoľko týždňov nepovšimnuté. Tímy zdravotníkov teraz pracujú na dodatočnej identifikácii ľudí, s ktorými prišli nakazení do kontaktu, a na zvládnutí epidémie.
Obe obete boli vnútorne vysídlené osoby žijúce v tábore Kpangba, kde je ubytovaných približne 30.000 ľudí.
Humanitárny pracovník, ktorý hovoril s Reuters pod podmienkou anonymity, uviedol, že išlo o matku a dcéru. Zomreli 31. mája a 1. júna. Testy vykonané po ich smrti potvrdili nákazu vírusom ebola.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila 17. mája súčasné šírenie eboly za stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu. Z ohniska sa odvtedy nákaza rozšírila do troch provincií – Ituri, Južné a Severné Kivu. Tieto regióny sú už desaťročia sužované konfliktmi a nachádza sa v nich viac ako päť miliónov vysídlených osôb.
„Je to veľmi husto obývaná oblasť, takže riziko prenosu je prirodzene vyššie a znepokojujúce,“ uviedol citovaný zdroj pre Reuters. Upozornil, že obyvatelia táborov žijú v stanoch s plachtovými stenami, čo výrazne sťažuje izoláciu ľudí s príznakmi ochorenia.
Humanitárni pracovníci uvádzajú, že tábory sú preplnené a hygienicky nevyhovujúce. Na jednu toaletu podľa nich niekedy pripadajú stovky ľudí. Bežné je aj vykonávanie tejto fyziologickej potreby na voľnom priestranstve.
Do piatka KDR evidovala 676 potvrdených prípadov nákazy a 136 úmrtí. Ohnisko sa rozšírilo aj do susednej Ugandy, kde zaznamenali 19 prípadov.
Súčasnú epidémiu spôsobuje zriedkavý kmeň eboly - Bundibugyo, proti ktorému zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani liečba. Podľa záchranárov zostalo šírenie nákazy niekoľko týždňov nepovšimnuté. Tímy zdravotníkov teraz pracujú na dodatočnej identifikácii ľudí, s ktorými prišli nakazení do kontaktu, a na zvládnutí epidémie.