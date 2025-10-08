< sekcia Zahraničie
Z tibetského údolia evakuovali všetkých uviaznutých turistov a šerpov
Reuters v tejto súvislosti konštatoval, že pod východnou steny Mount Everestu sa tak skončila jedna z najväčších pátracích a záchranných operácií v regióne.
Autor TASR
Peking 8. októbra (TASR) — Všetci turisti, ktorí v dôsledku náhlej zmeny počasia zostali uväznení v snehu na tibetskej strane Mount Everestu, sú v bezpečí. Spolu s nimi záchranári dostali do bezpečia aj horských vodcov a pastierov jakov. S odvolaním sa na miestne úrady o tom v stredu informovala agentúra Reuters.
V údolí Kharta, ktoré leží v nadmorskej výške okolo 4200 metrov, uviazli cez víkend stovky ľudí po tom, čo región zasiahla nezvyčajne silná snehová búrka. Prvých približne 350 turistov dopravili záchranári do bezpečia v nedeľu, zostávajúcich približne 200 turistov v utorok. Celkovo bolo evakuovaných 580 turistov spolu s viac ako 300 sprievodcami, pastiermi jakov a ďalším podporným personálom, informovala v utorok večer čínska tlačová agentúra Sin-chua.
Snehová búrka zmarila aj plány horolezcov, ktorí chceli zdolať 8188 metrov vysoký vrch Čo Oju na hraniciach Číny s Nepálom.
Počas uplynulých ôsmich dní bol v spomínanom horskom regióne množstvo návštevníkov, ktorí využili osem dní voľna súvisiaceho so štátnym sviatkom v Číne. Od soboty je však celá oblasť - vrátane údolí Kharta a Rongšar, ako aj Čo Oju - pre verejnosť uzavretá.
Silné sneženie cez víkend zmarilo plány aj stovkám turistov v iných častiach západnej Číny vrátane Sin-ťiangu, Čching-chai a Kan-su. Najmenej jeden z nich podľahol kombinácii podchladenia a akútnej výškovej choroby.
