Z Tigraja hlásia ďalší útok dronmi, vyžiadal si údajne 17 obetí

Addis Abeba 11. januára (TASR) - Nálet bezpilotných lietadiel v meste Maj Cebri vo federálnom štáte Tigraj na severe Etiópie si vyžiadal 17 obetí na životoch. K útoku došlo v pondelok popoludní.



S odvolaním sa na humanitárnych pracovníkov o tom v utorok informovala agentúra AFP, ktorá pripomenula, že ide o druhý takýto útok za posledných pár dní.



Podľa zdrojov AFP boli pri útoku, ktorý sa odohral v blízkosti mlyna, zranené aj ďalšie desiatky ľudí vrátane žien. Pri výbuchoch náloží zahynulo aj 16 somárov, ktoré boli využívané na prácu v mlyne.



K tomuto útoku došlo len niekoľko dní po tom, ako pri piatkovom nálete bezpilotných lietadiel na tábor pre presídlencov v Tigraji prišli o život alebo boli zranené desiatky ľudí.



Správy o útokoch nie je nateraz možné overiť z nezávislých zdrojov, pretože prístup do Tigraja je obmedzený a telefonická komunikácia má výpadky.



Hovorkyňa etiópskej vlády v utorok uviedla, že o údajných útokoch nemá žiadne informácie.



Protivládny Tigrajský ľudový oslobodzovací front (TPLF) tvrdí, že vládne sily pokračujú v leteckých útokoch aj po tom, čo sa povstalci z jednotiek TPLF v decembri stiahli do svojej bašty – štátu Tigraj. Stalo sa tak nečakane, uprostred vojenskej ofenzívy tigrajských jednotiek a ich spojencov. Etiópske ozbrojené sily následne deklarovali, že hlbšie do povstaleckých oblastí nebudú postupovať.



Boje v Tigraji vypukli v novembri 2020 po tom, čo tam premiér Abiy Ahmed vyslal vojenské jednotky, aby zvrhli tamojšiu vládu vedenú TPLF. Abiy, laureát Nobelovej ceny mieru za rok 2019, uviedol, že tento krok bol reakciou vedenia krajiny na útoky TPLF na vojenské tábory vládnych síl.



Boje podľa odhadov OSN vyhnali z domovov viac ako dva milióny ľudí a státisíce obyvateľov sa ocitli v životných podmienkach podobných hladomoru, pričom obe strany hlásia masakry a masové znásilňovanie.



Zatiaľ nepotvrdený útok dronmi na mesto Maj Cebri sa odohral v deň, keď americký prezident Joe Biden v telefonáte s etiópskym premiérom Abiyom Ahmedom vyjadril znepokojenie nad pokračujúcim násilím v Etiópii. Biden poukázal na to, že "prebiehajúce nepriateľské akcie vrátane nedávnych leteckých útokov naďalej spôsobujú civilné obete a utrpenie".



Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, ktorý je Tigrajčan, vo svojom vyhlásení na sociálnej sieti Twitter napísal, že je "hlboko znepokojený správami o ďalšom útoku bezpilotných lietadiel v Tigraji, ktorý má za následok zranenia a smrť veľkého počtu civilistov".



Humanitárni pracovníci, s ktorými bola AFP v kontakte v utorok, uviedli, že útok na tábor vysídlených osôb v meste Dedebit pripravil o život 59 ľudí. Podľa jedného zo zdrojov AFP bolo pri ňom zranených 138 osôb.



Po tomto útoku humanitárne agentúry pozastavili svoje operácie v oblasti, uviedol Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA).