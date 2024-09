Z Titanicu odpadla časť zábradlia, našla sa však socha bohyne Diany

Berkeley 3. septembra (TASR) - Vrak zaoceánskeho parníka Titanic sa vplyvnom mikroorganizmov a morských prúdov postupne rozpadá. Dokazujú to výsledky expedície k vraku lode na dne Atlantického oceána, ktorá sa uskutočnila počas júla a augusta, informuje TASR.



Ako napísala agentúra DPA, v rámci expedície spoločnosti RMS Titanic Inc. dve diaľkovo ovládané ponorky vyhotovili viac ako dva milióny fotografických snímok a viac než 24 hodín záznamu vo vysokom rozlíšení. Na ich základe sa zistilo, že na prove lode chýba asi 4,5 metra zábradlia, ktoré skončilo na morskom dne.



Ide o tú časť lode, kde sa vo filme Titanic nakrútenom režisérom Jamesom Cameronom odohrala legendárna scéna hlavných hrdinov filmu Rose a Jacka, stvárnených Kate Winsletovou a Leonardom DiCapriom. Ešte v roku 2022, počas poslednej expedície, bolo toto zábradlie na svojom mieste.



Expedícia však znovu objavila aj bronzovú sochu bohyne Diany, ktorú na podmorských snímkach nebolo badať od roku 1986. Tentoraz ju na záberoch vidno zreteľne, potvrdila podľa agentúry AP šéfka sekcie zbierok z potopeného parníka v spoločnosti RMS Titanic Inc. Tomasina Rayová. Táto spoločnosť má americkým súdom potvrdené exkluzívne práva na artefakty z potopenej lode.



Rayová zároveň vyjadrila ľútosť nad stratou spomínaného zábradlia na prove i nad ďalšími dôkazmi o rozpade vraku.



Expedícia k vraku parníka bola naplánovaná na takmer tri týždne. Okrem vyhotovenia viac ako dvoch miliónov fotografií vo vysokom rozlíšení sa pomocou najmodernejších zariadení podarilo zmapovať tiež lokalitu a jej sutinové pole. Ďalším krokom bude zdieľať získané materiály s vedcami.



Luxusný parník, propagovaný výrobcom ako nepotopiteľný, stroskotal hneď na svojej prvej plavbe z anglického prístavu Southampton do New Yorku v roku 1912. Po náraze do ľadovca zahynulo približne 1500 z viac ako 2200 ľudí na palube.



Vrak Titanicu bol nájdený v roku 1985 juhovýchodne od pobrežia kanadskej provincie Newfoundland v hĺbke okolo 3800 metrov. Táto hĺbka však sťažuje zachovanie parníka, ktorý je tak odsúdený na postupný rozpad, dodala spoločnosť RMS Titanic Inc.