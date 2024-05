Z trosiek zrútenej obytnej budovy v Belgorode vytiahli šesť tiel

Moskva 12. mája (TASR) — Šesť mŕtvych tiel našli záchranári v troskách jedného z vchodov do desaťpodlažnej obytnej budovy so 40 bytmi v ruskom prihraničnom meste Belgorod, ktorý sa v nedeľu zrútil pri ostreľovaní ukrajinskými silami. Informovala o tom agentúra RIA Novosti s odvolaním sa na ruské ministerstvo pre mimoriadne situácie, ktoré to uviedlo na svojom telegramovom kanáli.



Gubernátor Belgorodskej oblasti Viačeslav Gladkov predtým na Telegrame oznámil, že vchod sa zrútil v dôsledku priameho zásahu granátom počas ukrajinského ostreľovania. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že dom bol poškodený v dôsledku dopadu úlomkov zo zostrelenej ukrajinskej rakety Točka-U.



Asi hodinu po náraze sa zrútilo aj podkrovné podlažie a strecha, nachádzajúca sa nad zničeným vchodom, v dôsledku čoho utrpeli traja záchranári zranenia rôzneho stupňa.



Podľa oficiálnych údajov sú medzi obeťami aj dve deti — 1,5-mesačné dieťa a 16-ročný chlapec; 18 ľudí utrpelo zranenia.



Vyšetrovací výbor Ruskej federácie začal trestné konanie vo veci teroristického útoku. Ukrajinská strana obvinenia zo zodpovednosti za útok zatiaľ oficiálne nekomentovala.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že o „barbarskom“ raketovom útoku Ukrajiny na bytový dom v meste Belgorod bol informovaný aj ruský prezident Vladimir Putin.