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Z tunela vodnej elektrárne v Nepále vyslobodili dvoch ľudí
Nepálske úrady odhadujú, že medzi nezvestnými je približne 900 pracovníkov v 12 vodných elektrárňach.
Autor TASR
Káthmandu 4. septembra (TASR) - V Nepále sa záchranárom podarilo vyslobodiť dvoch ľudí z tunela vodnej elektrárne, v ktorom uviazli po ničivej povodni v pohraničí s čínskym Tibetom pred deviatimi dňami. S odvolaním sa na nepálsku vládu o tom v piatok informovala agentúra AFP.
Tragédiu spôsobilo 26. augusta zrútenie ľadovca a následná prívalová vlna vody, trosiek a bahna na oboch stranách čínsko-nepálskej hranice, ktorá zničila domy, cesty, mosty a ďalšiu kritickú infraštruktúru.
Nepál uvádza, že dosiaľ prišlo o život viac než 1250 ľudí a ďalších 5000 je nezvestných. Čína v stredu informovala, že v autonómnej oblasti Tibet zahynulo 21 osôb a 541 je nezvestných.
Nepálske úrady odhadujú, že medzi nezvestnými je približne 900 pracovníkov v 12 vodných elektrárňach, pričom zhruba 500 z nich mohlo uviaznuť v tuneloch v priehradných múroch zaplavených nánosmi po povodni.
Dvoch preživších vytiahli počas záchrannej operácie z tunela elektrárne Trishuli 3A. Prvý z nich bol po vyslobodení podľa miestnej televízie celý pokrytý bahnom a záchranár ho niesol z miesta tragédie na pleciach. Oboch zachránených previezli letecky do nemocníc.
Nepálska vláda spočiatku uviedla, že podľa nej by vo vnútri viacerých tuneloch mohlo byť nažive viac ako 100 pracovníkov. Záchranári v týchto chvíľach pokračujú v pátraní v elektrárni Trishuli 3A a na ďalších miestach.
Tragédiu spôsobilo 26. augusta zrútenie ľadovca a následná prívalová vlna vody, trosiek a bahna na oboch stranách čínsko-nepálskej hranice, ktorá zničila domy, cesty, mosty a ďalšiu kritickú infraštruktúru.
Nepál uvádza, že dosiaľ prišlo o život viac než 1250 ľudí a ďalších 5000 je nezvestných. Čína v stredu informovala, že v autonómnej oblasti Tibet zahynulo 21 osôb a 541 je nezvestných.
Nepálske úrady odhadujú, že medzi nezvestnými je približne 900 pracovníkov v 12 vodných elektrárňach, pričom zhruba 500 z nich mohlo uviaznuť v tuneloch v priehradných múroch zaplavených nánosmi po povodni.
Dvoch preživších vytiahli počas záchrannej operácie z tunela elektrárne Trishuli 3A. Prvý z nich bol po vyslobodení podľa miestnej televízie celý pokrytý bahnom a záchranár ho niesol z miesta tragédie na pleciach. Oboch zachránených previezli letecky do nemocníc.
Nepálska vláda spočiatku uviedla, že podľa nej by vo vnútri viacerých tuneloch mohlo byť nažive viac ako 100 pracovníkov. Záchranári v týchto chvíľach pokračujú v pátraní v elektrárni Trishuli 3A a na ďalších miestach.