Z Tuniska vyrazil k Rafahu protestný pozemný konvoj stoviek aktivistov

Tunis 9. júna (TASR) - Stovky aktivistov vyrazili v pondelok po súši z tuniského hlavného mesta Tunis k egyptským hraniciam s Pásmom Gazy, aby tak prejavili solidaritu s obyvateľmi tejto palestínskej enklávy. Zhruba 1700 aktivistov, medzi nimi aj asi 200 Alžírčanov, a tiež mnohí Maročania, Líbyjčania či Mauritánci cestujú v autobusoch i autách, približuje TASR podľa agentúr DPA a AFP.



Docestovať chcú - prechodom cez Líbyu a Egypt - k hraničnému priechodu Rafah v nádeji, že tak upozornia na humanitárnu krízu v Gaze a budú protestovať proti útokom Izraela.



Hovorkyňa skupiny nazývajúcej sa Tuniská koordinácia spoločnej akcie pre Palestínu, ktorá tzv. mierový konvoj organizuje však AFP povedala, že Káhira im zatiaľ povolenie na prechod cez svoje hranice nedala. „Uvidíme, čo sa stane, keď tam prídeme," dodala.



Problémy sa podľa jej slov nečakajú pri prejazde Líbyou, v ktorej je síce napätá situácia, no tamojší obyvatelia dlhodobo podporujú Palestínčanov. DPA zase uvádza, že príchody niektorých aktivistov z Maroka sa skompilovali a posunuli, pre dlhodobé problémy na ich hraniciach s Alžírskom.



Organizátori konvoja s arabským názvom preložiteľným ako „nezlomnosť“ vyzvali „všetkých slobodných ľudí na celom svete“, aby sa postavili za práva Palestínčanov a avizovali, že po ceste sa k nám budú pridávať ďalší. Svoju cestu označili za „symbolickú“ a cielenú na „prelomenie blokády“ Gazy. Konvoj neprináša do Gazy humanitárnu pomoc, ale cestujú v ňom napríklad aj lekári.



Prejsť má cez niekoľko miest v Tunisku následne sa presunúť do susednej Líbye, odtiaľ pokračovať pozdĺž pobrežia Stredozemného mora do Egypta a dostať sa až do Rafahu. Tento hraničný priechod Egypta s Gazou je od tuniskej metropole Tunis vzdialený vyše 3000 kilometrov, približuje DPA.



V Egypte sa tento týždeň koná obdobná paralelná akcia - zhromaždia sa tam propalestínski aktivisti z celého sveta. Po stretnutí v Káhire sa majú koncom týždňa presunúť do mesta Aríš a následne zhruba 50 kilometrov odkráčať k Rafahu. V nedeľu chcú potom na tomto priechode začať protest, dosiaľ však nie je zrejmé, či ho egyptské úrady povolia.



Do Gazy sa snažila v uplynulých dňoch priplávať aj humanitárna lode Madleen s pomocou určenou pre tamojších, na palube ktorej boli viacerí známi aktivisti vrátane Švédky Grety Thunbergovej. Izraelské úrady však jej príchod znemožnili, pričom v noci na pondelok prevzala kontrolu nad loďou tamojšia armáda. Izraelský rezort diplomacie následne v pondelok informoval, že loď dopraví k pobrežiu a aktivistov potom deportujú do ich krajín.