Z Turecka smerujú do Británie na pohreb Alžbety II. lietadlá s kvetmi

Istanbul 16. septembra (TASR) - Lietadlá plné karafiátov z Turecka smerujú do Británie na pondelkový štátny pohreb zosnulej kráľovnej Alžbety II. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Pestovatelia kvetov na juhu Turecka sa snažia uspokojiť vysoký dopyt v Londýne. Letecká prepravná spoločnosť Turkish Cargo v piatok uviedla, že po minulotýždňovom úmrtí britskej panovníčky vzrástli objednávky kvetov o 90 percent. Väčšina dodávateľov volí leteckú dopravu, aby dokázala včas uspokojiť dopyt.



Prepravná spoločnosť uviedla, že do Londýna smeruje vyše 500.000 kvetov s celkovou hmotnosťou asi 13 ton.



Turecko je jedným z najväčších dodávateľov rezaných kvetov, predovšetkým karafiátov, do Európy.



Alžbeta II. zomrela vo štvrtok 8. septembra vo veku 96 rokov vo svojom letnom sídle Balmoral v Škótsku. Na tróne bola 70 rokov. Jej pohreb sa uskutoční v pondelok dopoludnia vo Westminsterskom opátstve v Londýne. Očakáva sa na ňom približne 2000 smútočných hostí.