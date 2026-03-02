< sekcia Zahraničie
Z úderov proti Iránu nebude nekonečná vojna, tvrdí minister obrany USA
Americký prezident Donald Trump v nedeľu večer povedal, že vojenská operácia proti Iránu by mohla trvať štyri týždne a že zatiaľ ide všetko podľa plánu.
Autor TASR
Washington 2. marca (TASR) - Z vojenských úderov proti Iránu nebude „nekonečná vojna“, vyhlásil v pondelok americký minister obrany Pete Hegseth s tým, že Spojené štáty chcú zničiť iránske rakety, námorníctvo a inú bezpečnostnú infraštruktúru. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Útočíme na ne chirurgicky presne, drvivou silou a bez výčitiek svedomia,“ uviedol Hegseth na tlačovej konferencii v Pentagóne s predsedom Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA Danom Cainom.
Americký prezident Donald Trump v nedeľu večer povedal, že vojenská operácia proti Iránu by mohla trvať štyri týždne a že zatiaľ ide všetko podľa plánu. USA sa podľa neho podarilo od soboty zabiť 48 vysokopostavených členov iránskeho vedenia vrátane najvyššieho vodcu krajiny ajatolláha Alího Chameneího.
Caine v pondelok uviedol, že splniť vytýčené ciele nejaký čas potrvá a v niektorých prípadoch to bude náročné, pričom o život môžu prísť ďalší Američania. „Nejde o operáciu, ktorú možno zrealizovať za jednu noc,“ podotkol.
Zámerom ale podľa Hegsetha nie je zmena režimu, no „režim sa skutočne zmenil a svet je teraz lepší,“ tvrdil na tlačovej konferencii. Na otázku, či USA vyslali do Iránu vojakov, odpovedal, že nie. Túto možnosť ale podľa agentúry AFP nechal otvorenú, keď povedal, že Washington urobí „všetko, čo bude potrebné“. „Toto nie je Irak. Toto nie je nekonečné,“ vyhlásil minister obrany.
Hegseth podľa webu stanice BBC nepriblížil podrobnosti o prebiehajúcej operácii. Nevyjadril sa napríklad ani k jej rozsahu či možnému trvaniu. Neprezradil ani plány USA, ako budú reagovať na odvetné útoky Iránu.
