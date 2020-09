Z ugandského väzenia utieklo vyše 200 trestancov

Kampala 17. septembra (TASR) - Z ugandského väzenia utieklo 219 trestancov, ktorí usmrtili dozorcov a zmocnili sa strelných zbraní. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters.



K hromadnému úteku väzňov došlo v stredu večer v odľahlom horskom regióne Karamoja nachádzajúcom sa na severovýchode Ugandy pri hraniciach s Keňou. Trestanci odcudzili z väzenskej zbrojnice najmenej 15 útočných pušiek typu AK-47 a muníciu.



Podľa hovorkyne ugandskej armády ide o ťažkých kriminálnikov vrátane vrahov, zlodejov a sexuálnych násilníkov.



Bezpečnostné zložky spustili rozsiahlu operáciu, počas ktorej zabili a dolapili viacerých väzňov na úteku. "Mali celú noc na to, aby sa rozptýlili a skryli. To naše snahy komplikuje, avšak dostaneme ich," povedala hovorkyňa.



Od začiatku marca, keď vypukla pandémia nového koronavírusu, došlo v Ugande už k trom hromadným útekom väzňov, ktorí sa obávajú šírenia nákazy v preplnených väzniciach, približuje Reuters.



V priebehu uplynulých piatich mesiacov, a to do augusta 2020, sa počet väzňov v Ugande zvýšil o zhruba o desať percent na aktuálnych približne 65 000. Takýto enormný nárast pripisujú miestne úrady veľkému počtu osôb zatknutých za porušenie epidemiologických opatrení, ako napríklad zákazu vychádzania či cestovných obmedzení.