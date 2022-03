Z ukrajinskej Volnovachy evakuovali v sobotu len asi 400 ľudí

Kyjev/Londýn 5. marca (TASR) - Z východoukrajinského mesta Volnovacha a blízkych obcí sa v sobotu počas krátkeho prímeria podarilo evakuovať len asi 400 ľudí. S odvolaním sa na ukrajinské úrady o tom informovala spravodajská stanica BBC.



Pripomenula, že pôvodný plán počítal s tým, že od 08.00 h SEČ, keď malo prímerie začať platiť, sa počas dňa podarí evakuovať viac ako 15.000 civilistov.



Gubernátor Doneckej oblastnej vojenskej správy Pavlo Kyrylenko informoval, že evakuovanými sú ľudia, čo sa svojpomocne dostali deň predtým do osady, neďaleko ktorej sa zastavila kolóna vozidiel vyslaných na ich prevoz do bezpečia.



Vysvetlil, že úrady mali pripravené vozidlá na evakuáciu výrazne väčšieho počtu ľudí. Ich kolóna sa však musela zastaviť, lebo "Rusi opäť začali Volnovachu nemilosrdne ostreľovať " a "pohybovať sa tam bolo mimoriadne nebezpečné".



Dodal, že evakuovaných ľudí odvážajú na bezpečné miesto.



Ako už skôr informovala TASR, v sobotu sa mala začať evakuácia obyvateľov miest Mariupoľ a Volnovacha, ktorú sprostredkoval Medzinárodný výbor Červeného kríža.



Ľudia sa mali takto vytvorenými humanitárnymi koridormi dostať do oblasti priemyselného mesta Záporožie (Zaporižžia) na juhovýchode Ukrajiny.



Ukrajina však tvrdí, že evakuáciu civilistov zmarili ruské jednotky, ktoré odmietli vytvoriť humanitárne koridory na evakuáciu civilistov.