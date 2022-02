Z ukrajinských hraníc evidujú správy o rasovej diskriminácii Afričanov

Abuja/Kyjev 28. februára (TASR) - Nigérijská vláda vyzvala v pondelok ukrajinskú pohraničnú stráž, aby s jej občanmi zaobchádzala rovnako ako s ostatnými utečencami unikajúcimi pred vojnou. Reagovala tak na množiace sa správy o rasovej diskriminácii Afričanov na ukrajinských hraniciach. TASR o tom informovala na základe správy AFP.



"Objavili sa poľutovaniahodné správy o ukrajinských policajtoch a bezpečnostnom personáli, ktorí odmietli povoliť Nigérijčanom nastúpiť do autobusov a vlakov smerujúcich na ukrajinsko-poľskú hranicu," uviedol poradca nigérijskej prezidentskej kancelárie Garba Shehnu.



Medzi státisícmi obyvateľov Ukrajiny, ktorí sa v dôsledku ruského útoku pokúšajú dostať do krajín Európskej únie, je aj mnoho občanov Nigérie, Ghany a iných afrických krajín, vysvetľuje AFP s tým, že ide väčšinou o študentov.



"Jedno video, ktoré sa šíri po sociálnych médiách, zachytáva, ako bola nigérijská matka so svojím malým dieťaťom fyzicky donútená vzdať sa svojho miesta v prospech inej osoby," pokračoval Shehnu. Prezidentská kancelária navyše dostala viacero ďalších správ o príslušníkoch poľskej pohraničnej stráže, ktorí cez hranice odmietli pustiť nigérijských občanov, dodal poradca.



Poľská veľvyslankyňa v Nigérii Joanna Tarnawská však tieto správy poprela.



"S každým sa zaobchádza rovnako. Môžem vás ubezpečiť, že mám správy, že niektorí nigérijskí štátni príslušníci už prekročili hranicu do Poľska," povedala pre poľské médiá.



Dodala, že Nigérijčania mali 15 dní na to, aby opustili krajinu. Hraničná stráž dokonca púšťa ľudí bez ohľadu na platnosť ich cestovných dokumentov a zrušila aj covidové opatrenia, tvrdí Tarnawská.



O zaobchádzaní s Afričanmi na Ukrajine informoval aj kanadský denník The Globe and Mail. Na jednom z videí na sociálnych sieťach je vidieť, ako niekoľko ozbrojených ukrajinských policajtov vytvorilo ľudskú reťaz, aby zabránili skupine Afričanov nastúpiť na vlak. Ďalšie zachytilo, ako ukrajinskí pohraničníci neďaleko hraníc s Poľskom blokujú skupinu Afričanov, pričom na nich mieria zbraňami.



"S juhoafrickými študentmi a ďalšími Afričanmi sa na ukrajinsko-poľskej hranici zle zaobchádzalo," uviedol v nedeľu na Twitteri diplomat Juhoafrickej republiky (JAR) Clayson Monyela. Označil to za rasizmus.



Ghančanka Gifty Naanaová Mensahová, ktorá v ukrajinskom meste Ternopiľ študuje medicínu, sa podľa vlastných slov dostala k poľsko-ukrajinským hraniciam, kde následne zistila, že Afričania musia čakať, kým sa cez hranicu najprv dostanú Ukrajinci. Bez jedla a len s malým množstvom vody čakala takmer dva dni. Kanadský denník opisuje svedectvá viacerých Afričanov, ktorí mali podobné skúsenosti.



Nigérijský minister zahraničných vecí Geoffrey Onyeama povedal, že v nedeľu hovoril s ukrajinským rezortným kolegom Dmytrom Kulebom a požiadal ho, aby obvinenia z diskriminácie prešetril. Kuleba ho ešte v nedeľu informoval, že Ukrajinu môžu slobodne opustiť všetci cudzinci a pohraničná stráž má inštrukcie ich všetkých pustiť.



Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov vyšetruje správy o tom, že "na Ukrajine ľuďom bránili nastúpiť do vlakov", informovala na Twitteri jeho hovorkyňa Laura Padoanová.