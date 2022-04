Z ukrajinských miest sa v pondelok podarilo evakuovať 4354 civilistov

Kyjev 12. apríla (TASR) - Z ukrajinských miest bolo cez humanitárne koridory počas pondelka evakuovaných 4354 ľudí. Na platforme Telegram to uviedla ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková, ktorú citovala agentúra Reuters.



Z obliehaného mesta Mariupol na juhu krajiny odišlo 556 ľudí. Ďalších 3298 ľudí bolo evakuovaných z okupovaných miest Melitopol a Berďansk, ako aj z ďalších miest na juhu krajiny.



Vereščuková podľa stanice CNN ďalej uviedla, že evakuované osoby previezli do mesta Záporožie.



Vicepremiérka dodala, že viac ako 500 osôb sa podarilo dostať do bezpečia z miest Lysyčansk, Severodoneck, Rubižne, Kreminna a Popasna ležiacich v Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny.