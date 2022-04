Z ukrajinských miest v piatok evakuovali vyše 6200 ľudí

Kyjev 1. apríla (TASR) - Cez humanitárne koridory sa v piatok podarilo z ukrajinských miest evakuovať celkovo 6266 ľudí. Uviedol to námestník riaditeľa kancelárie ukrajinského prezidenta Kyrylo Tymošenko. TASR o tom informuje na základe správy spravodajskej stanice Sky News.



Tymošenko dodal, že obliehané mesto Mariupol na juhovýchode Ukrajiny sa v piatok podarilo opustiť 3071 osobám. A to aj napriek tomu, že Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) oznámil, že odložil pokus o evakuáciu civilistov z bombardovaného ukrajinského mesta.



"Tím MVČK, ktorý bol v piatok na ceste do Mariupola, aby uľahčil bezpečný prechod civilistov, sa musel vrátiť do Záporožia po tom, čo mu opatrenia a podmienky znemožnili pokračovať," uviedol MVČK.



"Tím MVČK, ktorý pozostáva z troch vozidiel a deviatich členov personálu, dnes nedorazil do Mariupola ani neuľahčil bezpečný prechod civilistov. V sobotu sa opäť pokúsi uľahčiť bezpečný prechod civilistov z Mariupola," dodal MVČK.



Nie je jasné, ako sa ľudom z Mariupolu podarilo utiecť. Podľa Sky News je však pravdepodobné, že cestovali do mesta Záporožie, ktoré sa stalo kľúčovým cieľom cesty pre tých, ktorí unikli z Rusmi obliehaného mesta.