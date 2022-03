Z ukrajinských prístavov sa odtrhli námorné míny

Odesa 21. marca (TASR) - Z ukrajinských prístavov pri Odese sa z kotevných lán odtrhlo niekoľko stoviek námorných mín, ktoré sú teraz unášané do Čierneho mora. Upozornila na to ruská tajná služba a subjekty trhu lodnej prepravy aj z iných krajín. TASR správu prevzala od agentúr Reuters a ANSA.



"V dôsledku silnej búrky sa odtrhli laná, ktorými boli míny ukotvené," uviedla v tlačovom vyhlásení ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB). Dodala, že pre poveternostné podmienky a morské prúdy sa teraz míny voľne pohybujú v Čiernom mori. FSB odhaduje, že uvoľnených mín môže byť približne 420 a že ich do prístavov nastražila ukrajinská armáda.



Agentúra Reuters uvádza, že turecké orgány varovali pred mínami lode plaviace sa cez prielivy Bospor a Dardanely. Podľa agentúry ANSA vydala varovanie pred plavbou rybárskych lodí do Čierneho mora aj bulharská vláda.



Ukrajinský úrad pre námornú dopravu však tvrdenia FSB odmieta a nazýva ich "dezinformáciami", ktoré vraj ruská strana používa ako zámienku na uzáveru určitých častí Čierneho mora.



Čierne more je dôležitou lodnou dopravnou tepnou, ktorá sa využíva najmä na prepravu obilia, ropy a ropných produktov.