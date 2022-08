Z ukrajinských prístavov vyplávali ďalšie dve lode s obilninami

Istanbul 8. augusta (TASR) - Z ukrajinských čiernomorských prístavov na základe dohody o ich odblokovaní vyplávali v pondelok ďalšie dve lode s obilninami. Oznámilo to turecké ministerstvo obrany, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Z čiernomorského prístavu Južnyj vyplávala nákladná loď Sacura, ktorá vezie 11.000 ton sójových bôbov do Talianska. Loď Arizona odplávala z Čornomorska so 48.458 tonami kukurice do mesta Iskenderun na juhu Turecka.



Štyri lode s poľnohospodárskymi produktmi, ktoré z ukrajinských prístavov vyplávali v nedeľu, majú v pondelok večer zakotviť pri Istanbule, uviedol turecký rezort obrany. Dodal, že inšpektori ich skontrolujú v utorok.



Na vývoz obilia a iných poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny dohliada Spoločné koordinačné centrum (JCC) v Istanbule, v ktorom pôsobia zástupcovia Ruska, Ukrajiny, Turecka a Organizácie Spojených národov. Dohodu o jeho vzniku sprostredkovali v júli OSN a Turecko.