Z ukrajinských prístavov vyplávalo 13 lodí s 280 000 tonami obilia

Kyjev/Istanbul 4. septembra (TASR) - Z Odesy a ďalších ukrajinských čiernomorských prístavov vyplávalo v nedeľu 13 lodí s nákladom predstavujúcim vyše 280.000 ton obilia a poľnohospodárskych produktov. Informovalo o tom ukrajinské ministerstvo infraštruktúry, informuje agentúra Reuters.



Podľa ministerstva ide o najväčší konvoj lodí vezúcich poľnohospodárske komodity z Ukrajiny od 22. júla, keď sa podarilo dosiahnuť dohodu o obnovení vývozu ukrajinských obilnín.



Lode vezúce 282.500 ton obilia a ďalších potravín do ôsmich krajín vyplávali v nedeľu z Odesy a tiež z neďalekých prístavov Čornomorsk a Pivdennyj.



Od obnovenia vývozu obilia už z Ukrajiny vyplávalo celkovo 86 lodí, ktoré do 19 krajín sveta priviezli približne dva milióny ton obilnín a iných poľnohospodárskych produktov, uvádza ukrajinské ministerstvo infraštruktúry.



Ukrajinská vláda v júli uviedla, že v priebehu ôsmich až deviatich mesiacov plánuje vyviezť do zahraničia 60 miliónov ton obilia.



Ukrajina, ktorá patrí k najväčším vývozcom obilia, slnečnicového oleja a ďalších potravinových komodít na svete, bola nútená v dôsledku ruskej vojenskej ofenzívy pozastaviť väčšinu svojich dodávok, keďže ruské sily zablokovali jej prístavy v Čiernom mori. Táto situácia viedla k zvýšeniu svetových cien potravín a vyvolala obavy z vypuknutia potravinovej krízy či dokonca hladomorov v Afrike a na Blízkom východe.



Dohoda o odblokovaní ukrajinských čiernomorských prístavov bola dosiahnutá 22. júla v Istanbule. V rámci tejto dohody, ktorú podpísali separátne Rusko a Ukrajina s Tureckom a OSN, bolo zriadené koordinačné centrum v Istanbule, ktoré dohliada na vývoz obilia z ukrajinských prístavov. Lode opúšťajúce Ukrajinu kontrolujú úradníci z Ruska, Ukrajiny, Turecka a OSN, aby sa uistili, že vezú len obilie, hnojivo alebo potraviny, a nie iné komodity.