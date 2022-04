Do Poľska previezli už takmer 900 detských onkologických pacientov

Varšava 20. apríla (TASR) - Do Poľska bolo prevezených už takmer 900 detských onkologických pacientov z Ukrajiny. Väčšina z nich sa už lieči na špecializovaných klinikách vo viacerých štátoch. Ich presun zabezpečovala americká organizácia St. Jude Global, ktorá sa aj pred ruskou inváziou venovala dostupnosti onkologickej liečby v krajinách východnej Európy. TASR správu prevzala od agentúry PAP.



Riaditeľka onkologickej kliniky vo Varšave Anna Raciborská uviedla, že keď sa začala vojna na Ukrajine, kontaktovali ju predstavitelia St. Jude Global s otázkou, ako by sa dalo pomôcť ukrajinským deťom s rakovinou.



"Wojciech Mlynarski z Poľskej asociácie detskej onkológie a hematológie súhlasil, že program bude koordinovať poľská strana," dodala Raciborská.



Ukrajinské deti s nádorovými ochoreniami alebo chorobami krvi najskôr previezli do Psychoonkologického centra Unicorn vo Varšave, kde im vykonali vstupné lekárske vyšetrenia. Odtiaľ deti transportovali do špecializovaných kliník v európskych krajinách, ale aj do Izraela, Kanady či do Spojených štátov.



Raciborská informovala, že v Poľsku aktuálne podstupuje onkologickú liečbu 200 detských pacientov.



"Každé jedno poľské onkologické centrum lieči deti z Ukrajiny," uviedla riaditeľka varšavskej kliniky a dodala, že po prerušení liečby na Ukrajine by deti čakala istá smrť.