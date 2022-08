Z Ukrajiny do Poľska prišlo doteraz 5,22 milióna ľudí

Varšava 3. augusta (TASR) - Hranice z Ukrajiny do Poľska prekročilo od začiatku ruskej vojenskej ofenzívy už približne 5,22 milióna ľudí, uviedla v stredu na sociálnej sieti Twitter poľská pohraničná stráž. Informovala o tom agentúra PAP.



Príslušníci pohraničnej stráže vykonali v utorok na poľskej strane zhruba 22.000 kontrol ľudí, ktorí smerovali z Ukrajiny do Poľska. V stredu do siedmej hodiny ráno prišlo na územie Poľska približne 7200 osôb.



Poľská pohraničná stráž spresnila, že od začiatku vojny vo februári opustilo územie Poľska smerom na Ukrajinu viac než 3,33 milióna ľudí. V utorok to bolo približne 25.000 osôb.



Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) bolo v dôsledku ruskej invázie zaregistrovaných v európskych krajinách už viac ako šesť miliónov utečencov z Ukrajiny.