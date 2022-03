Z Ukrajiny do Poľska prišlo už 1,43 milióna utečencov

Varšava 10. marca (TASR) - Od začiatku invázie z 24. februára prišlo z Ukrajiny do Poľska 1,43 milióna ľudí. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters s odvolaním sa na poľskú pohraničnú stráž.



Pohraničníci na Twitteri uviedli, že len v stredu prekročilo hranice približne 117.600 ľudí. Len vo štvrtok do 07.00 h prišlo do Poľska okolo 22.000 ľudí.



Vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi v utorok uviedol, že počet utečencov z Ukrajiny už prekonal hranicu dvoch miliónov.



Poslanci dolnej komory poľského parlamentu schválili v stredu večer návrh zákona, ktorý umožňuje ukrajinským občanom, ktorí utiekli pred vojnou, legálny pobyt v Poľsku. Za túto právnu normu hlasovalo 439 poslancov, 12 zákonodarcov bolo proti a traja sa zdržali, približuje agentúra PAP.



Návrh zákona, ktorý ešte musí schváliť horná komora, umožní Ukrajincom žiť a pracovať v Poľsku 18 mesiacov a dostávať bezplatnú starostlivosť. Ukrajinskí študenti budú môcť pokračovať vo vzdelávaní na poľských školách a univerzitách.



Poliaci, ktorí ubytujú ukrajinských utečencov vo svojich domovoch, dostanú príspevok 40 zlotých (8,34 €) na deň na osobu na obdobie 60 dní, zatiaľ čo utečenci dostanú od vlády jednorazový príspevok vo výške 300 zlotých (62,50 €).