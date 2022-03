Z Ukrajiny do Poľska ušlo už 1,2 milióna ľudí

Varšava 8. marca (TASR) - Od začiatku vojny ušlo z Ukrajiny do Poľska už 1,2 milióna ľudí, informovala v utorok ráno poľská pohraničná stráž. Citovala ju britská stanica BBC.



Len v pondelok prekročilo hranicu 141.500 ľudí, napísala pohraničná stráž na Twitteri. Tento údaj je tesne pod denným rekordom 142.300 ľudí, zaznamenaným v nedeľu.



Približne 90 percent utekajúcich ľudí tvoria ukrajinskí občania, väčšinou ženy a deti. Jeden expert odhaduje, že okolo 40 percent utečencov už Poľsko opustilo a odišlo do iných krajín.



Poľsko už je domovom mnohých Ukrajincov – odhady sú v rozpätí od jedného do dvoch miliónov – a veľa ich prišlo za svojou rodinou alebo priateľmi a zostalo tam s nimi žiť.



Okrem toho tisíce Poliakov hostia ukrajinských utečencov u seba doma a poľský parlament bude práve v utorok rokovať o núdzových zákonoch, ktoré umožnia nahradiť týmto Poliakom výdavky na starostlivosť.



Legislatíva takisto umožní Ukrajincom žiť a pracovať v Poľsku 18 mesiacov a dostávať bezplatnú starostlivosť a vzdelanie, píše BBC.