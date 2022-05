Z Ukrajiny od začiatku vojny ušlo už vyše 6,5 milióna ľudí

Ženeva 23. mája (TASR) - Viac než 6,5 milióna ľudí už opustilo Ukrajinu s cieľom ujsť pred vojnou, vyplýva z údajov, ktoré v pondelok zverejnil Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Najviac utečencov z Ukrajiny prijalo susedné Poľsko, do ktorého prišlo 3,5 milióna ľudí. Vyše 961.000 utečencov dorazilo do Rumunska, 920.000 do Ruska, 644.000 do Maďarska, 471.000 do Moldavska, 442.316 na Slovensko a 27.300 do Bieloruska, ukazujú údaje UNHCR k 22. máju.



V Nemecku od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu (24. februára) do soboty 21. mája zaregistrovali takmer 780.000 príchodov, z ktorých 98 percent tvorili občania Ukrajiny, uviedlo nemecké ministerstvo vnútra.



Podľa údajov UNHCR sa na Ukrajinu od začiatku vojny vrátili takmer dva milióny ľudí. Nebolo bezprostredne jasné, koľko z nich sa vrátilo natrvalo a koľko z nich stále prichádza a odchádza z Ukrajiny, približuje agentúra DPA.



Iba samotné Poľsko zaznamenalo viac než 1,5 milióna ľudí, ktorí sa vrátili na Ukrajinu, uviedla na sociálnej sieti Twitter poľská pohraničná stráž. Denný počet ľudí, ktorí sa vracajú na Ukrajinu, nedávno presiahol počet osôb, ktoré z tejto krajiny odchádzajú, dodala.



Pred vojnou mala Ukrajina približne 44 miliónov obyvateľov, pripomína DPA. Ďalších osem miliónov ľudí je v súčasnosti v krajine vnútorne vysídlených, upozorňuje Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).



V dôsledku vojny na Ukrajine prvýkrát stúpol počet vysídlených ľudí na svete na viac než 100 miliónov, oznámil v pondelok UNHCR.